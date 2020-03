Dopo alcune loro fugaci apparizioni, nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà dato finalmente ampio spazio ai personaggi di Eugenio e Viola. Quest'ultima, dopo aver deciso di restare definitivamente a Napoli con la sua famiglia, avrà poco tempo per godersi il suo ritorno poiché sia lei che il marito saranno in grave pericolo. Il magistrato Nicotera si troverà infatti a dover investigare sugli affari del temibile clan Tregara e, ad un certo punto, deciderà di correre un rischio pur di dare una svolta decisiva alle indagini.

Va ricordato che, nonostante le ultime importanti novità sullo stop alle riprese di Un posto al sole causa coronavirus, la soap verrà trasmessa regolarmente fino al 10 aprile. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Upas, relative a questa storyline, che andranno in onda dal 23 al 27 marzo alle 20:45 su rai 3.

Eugenio mente a Viola

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Eugenio (Paolo Romano) riterrà che per proteggere Viola (Ilenia Lazzarin) e il piccolo Antonio, l'opzione migliore sia quella di tenerli all'oscuro sui dettagli della sua pericolosa indagine.

Trovandosi in difficoltà con sua moglie, l'uomo arriverà a chiedere il sostegno di Raffaele (Patrizio Rispo), tuttavia non tutto andrà esattamente come previsto. Inoltre Raf e Ornella (Marina Giulia Cavalli), pur stimando il magistrato, non saranno affatto d'accordo con la sua linea di condotta e decideranno di intervenire per risolvere questa delicata situazione.

Una svolta per le indagini

Non è chiaro in che modo Raffaele e Ornella agiranno, ma resta il fatto che Viola scoprirà le informazioni che il marito aveva deciso di nasconderle per la sua incolumità.

Venuta a conoscenza della verità sulle indagini di Eugenio, la donna proverà rabbia e frustrazione, tuttavia la preoccupazione per il compagno la porterà a restare comunque al suo fianco. Nel frattempo Nicotera deciderà di fare una mossa azzardata per accelerare le indagini e stringere il cerchio attorno al clan Tregara, tuttavia questa sua scelta potrebbe avere delle ripercussioni non solo su di lui, ma su tutta la sua intera famiglia.

Un grave pericolo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Eugenio deciderà di concentrare le sue attenzioni contro un particolare membro del clan Tregara. Nelle anticipazioni non viene specificato se si tratti del boss Mariano Tregara (Lello Giulivo) o di qualcuno che lavora per lui, in ogni caso il magistrato Nicotera si prenderà un forte rischio. Va aggiunto inoltre che in questa appassionante storyline saranno coinvolti anche Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini), dal momento che i due si troveranno a dover valutare una proposta fatta da Eugenio.