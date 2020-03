Intrighi e colpi di scena movimenteranno le trame degli episodi italiani della soap Una vita, anche la prossima settimana. Dagli spoiler si evince che Samuel Alday farà una vera e propria scenata di gelosia, durante la festa di fidanzamento di Lucia Alvarado e Telmo Martinez. Il fratello di Diego deciso a farla pagare alla coppia, cercherà di stringere una pericolosa alleanza con il priore Espineira.

Una Vita, trame 15-21 marzo: Felipe gravemente ferito

Negli appuntamenti di Una Vita che il pubblico vedrà su Canale 5 da domenica 15 a sabato 21 marzo 2020, Felipe si recherà a casa di Ramon proprio quando il suo amico sarà in procinto di porre fine alla sua vita.

A questo punto l’Alvarez Hermoso cercherà di far desistere dal suo terribile intento il Palacios, ma purtroppo nel tentativo di disarmarlo rimarrà ferito gravemente. Intanto Tito dopo aver perso i sensi durante uno scontro di boxe verrà trasportato in ospedale: purtroppo il pugile si vedrà costretto a rinunciare alla sua carriera. In particolare il giovane verrà a conoscenza tramite i medici di non poter più fare il suo lavoro a causa di una lesione cerebrale, che lo condurrà a morte sicura. Nel contempo Inigo oltre ad essere affranto per la sorte toccata a Tito, non saprà come fare per estinguere il debito contratto.

Successivamente Telmo sarà intenzionato a rendere nota nell'intero quartiere la sua storia d’amore con Lucia, invece Samuel farà sapere a Batan di non potergli dare i soldi che gli spettano. Quest’ultimo su tutte le furie per non aver ancora messo le mani nell’eredità della Alvarado, ordinerà al fratello di Diego di commettere un delitto. Il commissario Mendez dopo aver interrogato Ramon e Servante capirà che Felipe non è stato ferito appositamente, ma che si è trattato di un incidente.

Celia trascura il marito, il Palacios disperato

Nel frattempo le condizioni di salute del consorte di Celia saranno pessime: nonostante ciò i dottori riusciranno a fermare l’emorragia in tempo. In soffitta metterà piede Fulgencia, la balia di Milagros assunta da Lolita. In seguito Batan consegnerà a Samuel una foto, e gli chiederà di terrorizzare un uomo in debito con lui, mentre Inigo comunicherà a Tito il responso dei medici.

Leonor quando vedrà il fidanzato e Flora preoccupati all’idea di non poter saldare il prestito che hanno richiesto, li rassicurerà dicendogli di essere disposta ad utilizzare il suo denaro per aiutarli. Ramon si dispererà sia per aver appreso che Felipe è in pericolo di vita, e a causa di Celia che trascurerà il marito per trascorrere le sue intere giornate con sua figlia Milagros. In seguito l’Alvarez Hermoso non appena verrà dimesso dall’ospedale, riceverà una proposta dal Martinez. L’avvocato, quando l’ex sacerdote gli chiederà il permesso per poter formalizzare il suo fidanzamento con Lucia, gli consiglierà di parlare prima con Samuel.

Quest’ultimo furioso per essere stato respinto dalla Alvarado prometterà di vendicarsi, e si recherà da Espineira che lo inviterà a tornare da lui quando avrà una soluzione.

Samuel contro Telmo e Lucia, la fuga di Fulgencia

In poche parole il priore esigerà che il figliastro di Ursula trovi un piano giusto per potersi sbarazzare del Martinez in modo definitivo. Il fratello di Diego si scaglierà contro Telmo e la cugina di Celia, proprio quando saranno in procinto di rendere pubblica la loro relazione a La Deliciosa. La sfuriata di Samuel alla festa di fidanzamento dell’ex parroco e di Lucia, farà rimanere spiazzati tutti coloro che saranno presenti.

Fulgencia dopo aver fatto una commissione incontrerà la moglie di Felipe, per farle avere una scatola. Padre Bartolomè, un grande amico del defunto Frate Guillermo controllerà tra gli archivi dell’ordine dei documenti, per poter mettere in cattiva luce il priore Espineira. Per concludere la tata Fulgencia non avrà altra scelta oltre a quella di allontanarsi dalla casa dei Palacios senza avvisare Lolita, quando vedrà Celia compiere un gesto sconvolgente.