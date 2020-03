Questa settimana, una delle serie più seguite della Rai, ha salutato tutto il suo pubblico con un finale ricco di sorprese e di colpi di scena, "La vita promessa 2", interpretata, fra gli altri, da Francesco Arca, Luisa Ranieri e Miriam Dalmazio. Domenica 8 marzo, infatti, è stato tramesso in prime time il terzo ed ultimo appuntamento della seconda stagione in cui Carmela è stata costretta ad affrontare la probabile demolizione del suo ristorante oltre all'arrivo negli Stati Uniti della moglie di Bruno Morelli.

Per chi non avesse avuto la possibilità di guardare la terza puntata in televisione, è già disponibile la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere online le repliche de 'La vita promessa 2'

Nello specifico, si informa che la replica dell'ultima puntata de "La vita promessa 2" è già online sul sito on demand Rai Play: il portale presenta un'intera pagina dedicata alla fiction. Da non dimenticare che la visione delle repliche su Rai Play è disponibile soltanto previa registrazione del tutto gratuita al sito attraverso la sua pagina iniziale.

La registrazione consente agli utenti di scaricare anche un'applicazione tramite la quale guardare i contenuti Rai anche sui dispositivi mobili.

La trama dell'ultima puntata

La sinossi ufficiale della terza puntata ci segnala che Carmela è stata costretta a sopportare strenuamente ciò che le è accaduto, andando avanti ugualmente. La donna, infatti, si è mostrata pronta a qualsiasi cosa pur di custodire l'unione della sua famiglia e di riavere a casa il suo amato figlio Rocco.

Nel frattempo, la Rizzo ha dovuto affrontare l'eventualità che il suo ristorante potesse essere demolito a causa della speculazione edilizia oltre alla presenza scomoda e sgradita di Spanò nella sua vita.

Anche Bruno Morelli si è trovato nelle stesse condizioni di Carmela: la moglie di quest'ultimo, infatti, ha lasciato la Germania per approdare negli Stati Uniti e ricongiungersi con lui, Sarah e il resto della famiglia Rizzo.

A quel punto, la capofamiglia si è resa conto che molti dei suoi figli nascondono dei segreti che potrebbero distruggere la stabilità e l'unione di tutta la loro famiglia: per questo motivo ha cercato di evitare che tutto questo accadesse il più in fretta possibile.

Ascolti

La seconda stagione de "La vita promessa" non ha replicato il grande successo del primo ciclo di episodi ma è riuscita a catturare, comunque, l'interesse di un buon numero di telespettatori, che le hanno permesso settimana dopo settimana di vincere la gara degli ascolti con la concorrenza Mediaset. La seconda puntata, ad esempio, è stata vista da 4.582.000 spettatori con uno share del 19.3%, mentre su Canale 5 "Live non è la D'Urso" ha interessato soltanto 2.601.000 telespettatori con uno share del 14.8%.