La soap opera iberica Una vita scritta dall’autrice Aurora Guerra, riesce sempre ad emozionare. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Spagna questa settimana, dicono che l’intero quartiere di Acacias 38 sarà ancora scosso dal recente decesso di uno dei personaggi principali della serie tv. Felipe Alvarez Hermoso dopo aver dato l’ultimo saluto alla defunta Marcia, si preparerà per portare al termine ciò che ha promesso di fare nella tomba della stessa. Nello specifico l’avvocato vorrà vendicare la morte di colei che non aveva smesso di amare, prendendo la decisione di lasciare il paese.

Il marito di Genoveva Salmeron vorrà rintracciare Santiago, per scoprire chi ha ucciso la brasiliana. Purtroppo Felipe non riuscirà affatto nel suo intento, a causa della sua consorte che quando saprà delle sue intenzioni non ci penserà due volte a minacciarlo.

Una Vita, trame Spagna: Felipe deciso a trovare l’assassino di Marcia

Nelle puntate di Una Vita in programma sull’emittente televisiva La 1 TVE dal 9 al 13 marzo 2020, Camino dopo la partenza di Maite continuerà a chiudersi in un profondo silenzio nonostante suo fratello e sua madre faranno di tutto per farla parlare.

Carmen esulterà di felicità, quando crederà che sarà la madrina del battesimo di Moncho. In seguito Camino si farà consolare da Idelfonso, invece Felipe si recherà nella tomba di Marcia, e dopo averle detto addio le prometterà che troverà il suo assassino. A questo punto l’avvocato farà ritorno a casa, e metterà al corrente dei suoi piani Genoveva. In particolare l’Alvarez Hermoso farà sapere alla moglie che prenderà la prima nave diretta a Cuba, per trovare Santiago.

L’obiettivo di Felipe sarà quello di riuscire a scoprire chi è l’omicida della sua amata. La Salmeron spiazzata dalla decisione del marito, lo minaccerà dicendogli che quando ritornerà ad Acacias 38 non troverà lei e loro figlio. Jose dopo essersi sfogato con Ramon andrà a trovare Bellita, per chiederle di vivere di nuovo insieme.

La partenza di Agustina, Genoveva su tutte le furie con il marito

Nel contempo Fabiana farà sapere alle cameriere che Agustina sta abbandonando il paese iberico: a gran sorpresa quest’ultima non vorrà essere salutata.

Idelfonso dirà a Camino di capire la sua sofferenza, per aver provato un dolore angosciante durante la sua permanenza nella guerra in Africa. Successivamente Cinta dopo aver parlato con Emilio andrà a cercare Camino, e la inviterà ad essere forte. Agustina dirà addio a tutti gli abitanti del quartiere, e si prenderà cura della figlia di Gloria. Carmen rimarrà delusa da Lolita, quando verrà a conoscenza che in realtà ha scelto Fabiana come madrina del figlio. Il commissario Mendez metterà l’Alvarez Hermoso al corrente delle indagini sulla morte di Marcia, facendogli presente che Genoveva è una dei sospettati dell’omicidio.

I dubbi dell’avvocato nei confronti della moglie aumenteranno, quando Laura gli dirà che il pomeriggio in cui si è verificato il delitto la darklady aveva ricevuto la visita di Santiago. A questo punto Felipe chiederà delle spiegazioni alla Salmeron, che non riuscirà a controllare la sua rabbia. Lolita con il permesso di Carmen chiederà a Fabiana di essere la madrina di suo figlio, mentre Julio e Cinta cercheranno di consolare Jose che sarà devastato dopo il rifiuto definitivo di Bellita.

Mendez accusa la Salmeron, l’arresto di Cesareo

Camino dopo aver realizzato che non rivedrà più Maite, fingerà di condurre una vita normale.

Felipe interrogherà Genoveva sul suo alibi nell’assassinio di Marcia: in tale circostanza la Salmeron stufa di essere accusata farà presente al consorte di non essere più disposta a tollerare nuovi dubbi su di lei. In seguito la darklady pur avendo sospettato di Laura, le darà una nuova opportunità per continuare a lavorare al suo servizio. Mendez riterrà che Ursula e Marcia siano morte per mano di Genoveva. Bellita e Jose faranno pace, invece Idelfonso e Camino si accorderanno per sposarsi il prima possibile. Antonito rimarrà sbalordito quando apprenderà che Lolita vuole rimandare il battesimo di loro figlio.

La Salmeron dovrà rispondere a delle domande del commissario Mendez, relative al decesso di Marcia. Oltre a Camino e Idelfonso, anche Cinta ed Emilio decideranno di convolare a nozze. Purtroppo quest’ultimo inizierà ad essere geloso, poiché la sua promessa sposa passerà molto tempo in compagnia di Julio e Jose. Servante cercherà di convincere Fabiana a partecipare ad un concorso pensionistico. Cesareo dopo essere stato sottoposto ad un interrogatorio dal commissario Mendez, finirà dietro le sbarre del carcere. Felipe non appena sarà informato dell’arresto del portinaio da Liberto, vorrà aiutare il giovane a tornare in libertà.

Infine Felicia e Marcos si riveleranno essere dei vecchi amici d'infanzia, invece Cinta scoprirà che sua madre è triste.