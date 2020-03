La TV Soap de Il Paradiso delle Signore intrattiene da ormai molte settimane i telespettatori italiani, grazie ai suoi innumerevoli colpi di scena. La trama della puntata del 18 marzo su Rai 1, indica che Silvia e Luciano Cattaneo fingeranno di andare d'accordo almeno per una serata per non destabilizzare Federico. Riccardo Guarnieri, invece, porrà fine al fidanzamento con Ludovica Brancia per vivere la storia d'amore con Angela Barbieri alla luce del sole.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 marzo: Gabriella e Roberta aiutano Angela con Riccardo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in programma mercoledì 18 marzo 2020 su Rai 1, raccontano che Luciano (Giorgio Lupano) cercherà di riappacificarsi con Silvia, tanto da invitarla al ristorante in occasione della festa del suo compleanno. Peccato, che l'evento sia rovinato da un incontro inaspettato, che scombussolerà la mente del Cattaneo.

Allo stesso tempo, Angela (Alessia Debandi) penserà di continuo ai momenti romantici passati in Liguria con Riccardo.

In questo frangente, la giovane Venere chiederà consiglio su come comportarsi con il Guarnieri a Gabriella (Ilaria Rossi) e Roberta. A tal proposito, la Barbieri racconterà alcuni dettagli alle sue amiche del cuore, che la inviteranno ad andarci con i piedi di piombo. Inoltre, la donna temerà che suo fratello Marcello disapprovi la sua relazione intrapresa con il figlio di Umberto (Roberto Farnesi).

Per questo motivo, Angela sarà divisa tra due fuochi. Cosa sceglierà di fare?

Luciano ama ancora Clelia

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, in onda domani 18 marzo dalle ore 15:40 su Rai 1, svelano che la situazione tra Luciano e Silvia diventerà sempre più insostenibile, sebbene i coniugi facciano di tutto per non far pesare i loro problemi su Federico, appena uscito da un periodo difficile.

Peccato, che il Cattaneo dimostri di essere sempre più insofferente alla convivenza forzata con la consorte, tanto da correre a sfogarsi con Clelia. Qui, il ragioniere capirà di essere profondamente innamorato della Calligaris, la capo-commessa con la quale aveva avuto in passato una relazione extraconiugale. Dall'altro canto, Silvia fingerà di non avere problemi con il marito, tanto da non rivelare al figlio chi è veramente suo padre.

Il Guarnieri chiude la storia con Ludovica

Riccardo, nel frattempo, prenderà una decisione definitiva. In particolare, il fratello di Marta metterà fine alla storia d'amore con Ludovica. Qui, il giovane si dimostrerà stanco di mentire a sé stesso e di portare avanti una relazione che non lo soddisfa.

Dopodiché, il Guarnieri si precipiterà da Angela per comunicarle la bellissima notizia. La coppia avrà il loro lieto fine? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al venerdì sul primo canale della tv di Stato.