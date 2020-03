Questa sera venerdì 13 marzo, andrà in onda in prima serata in diretta su Canale 5 alle 21:30, la terza puntata di Amici 19, il talent show di Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Il terzo appuntamento non vedrà né la presenza del pubblico e nemmeno gli ospiti, che dovevano duettare con i 4 cantanti rimasti in gara, a causa dei provvedimenti presi dal premier italiano Giuseppe Conte, per combattere l'emergenza Coronavirus in Italia. Inoltre, la produzione del talent show, ha deciso di posticipare l'uscita degli album dei cantanti in gara per quanto riguarda la vendita nei negozi.

Poi, ha messo in contatto tutti i 7 allievi del talent show con le rispettive famiglie, per aggiornarli sulla situazione attuale nel Bel Paese e nel mondo.

Mentre le prime due puntate di Amici 19, sono state caratterizzate dai duetti degli allievi della scuola più famosa d'Italia con alcuni big della musica italiana, per il terzo appuntamento non sarà presente nessun ospite: questo per rispettare le normative del governo italiano sugli spostamenti. Inoltre, è in dubbio anche la presenza di Al Bano Carrisi e Romina Power, che sono ospiti fissi del talent show degli insegnanti, all'interno del programma tv.

Gabry Ponte ha proposto di far votare solo i giudici

Inoltre, per quanto riguarda le anticipazioni della terza puntata, Loredana Bertè ha assegnato ai quattro cantanti in gara, una comparata su alcuni brani dell'artista partenopeo Massimo Ranieri. Ma non è tutto, perché Gabry Ponte ha proposto alla produzione del talent, di permettere solo ai giudici di votare le esibizioni degli allievi in gara. Il tutto in risposta alla critica della maestra Alessandra Celentano, secondo la quale i tre non avrebbero competenze per poter votare nel circuito della danza.

Infine, si parlerà anche del difficile rapporto tra il ballerino Nicolai e il maestro Timor, che già nel precedente appuntamento sono stati protagonisti, di un accesso scontro.

Il cantante Jacopo a rischio eliminazione

Per quanto riguarda l'eliminato della terza puntata, a rischio c'è il cantante Jacopo Ottonello, che non è ancora riuscito a conquistare la fiducia della giuria esterna, che non lo ritiene ancora all’altezza di altri cantanti del talent come Giulia Molino, Gaia o Nyv.

Il cantante è stufo di essere messo sempre in discussione ogni settimana e ha affermato che non ha niente in meno rispetto alle 3 cantanti in gara. Quindi, a suo dire, ha tutto per proseguire la corsa al serale, tra cui ha un grande potenziale a livello vocale.

Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di questa sera, per scoprire ulteriori novità sulla gara e sull'eliminato del terzo appuntamento.