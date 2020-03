La relazione tra Pamela Barretta ed Enzo Capo sembrava procedere a gonfie vele. Di recente, la coppia era stata ospite del trono over di Uomini e donne e la dama aveva tessuto le lodi dell'imprenditore napoletano: "Ho visto in lui un uomo buono e non mi sono sbagliata". Inoltre, la pugliese non aveva nascosto il desiderio del fidanzato di diventare padre. Questo ed altri progetti per il futuro che, probabilmente, non avranno seguito visto che ieri la trentasettenne ha annunciato di aver interrotto il rapporto con Enzo.

Nel rispondere su Stories ai suoi follower, la Barretta si è limitata a confermare i rumors che circolavano da alcune ore.

Qualcosa in più ha riferito l'ex cavaliere: "Non ho lasciato Pamela, ma dalla mia donna mi devo sentire desiderato". Affermazione che ha fatto pensare anche ad uno scherzo ma, sempre via social, la pugliese ha ribadito che la love story è finita e, quando le sono state riferite le parole di Capo, ha controreplicato affermando che "deve fare pace con il cervello".

Pamela Barretta: 'Enzo mi ha lasciata'

Il rapporto tra Pamela Barretta ed Enzo Capo è stato burrascoso anche durante la frequentazione a Uomini e Donne. Tra l'ex dama del trono over ed il cavaliere non sono mancati momenti di tensione con la trentasettenne che aveva manifestato il suo disappunto per alcune scenate di gelosia. Inoltre, la pugliese non aveva nascosto alcune perplessità legate alla relazione a distanza visto che il napoletano, per motivi di lavoro, si reca spesso a Budapest.

Situazione di impasse che era stata superata con la proposta a sorpresa del quarantottenne di lasciare il programma.

Lontano dalle telecamere del people show la storia d'amore tra Pamela ed Enzo sembrava essere decollata definitivamente. Dal soggiorno da favola a Dubai fino alla vacanza alle Maldive nel mese di febbraio. Nel mezzo, il ritorno negli studi del dating show di Canale 5 con Capo che, prima di consegnarle un mazzo di rose, aveva ribadito di provare forti sentimenti e che desiderava un figlio dalla Barretta.

Capo: 'Per portare avanti una storia bisogna essere in due', la controreplica dell'ex dama di U&D

Di recente, la coppia aveva partecipato anche ad alcuni eventi e il legame sembrava essersi rafforzato ulteriormente. Certezze che sono state spazzate via dalle Stories di Pamela Barretta che ha confermato di aver interrotto la relazione con Enzo Capo. Quest'ultimo, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha precisato di non essere stato lui a lasciare Pamela e ha piazzato una serie di stoccate nei confronti della pugliese: "Per portare avanti una storia bisogna essere in due", ha riferito il quarantottenne che ha accusato l'ex dama di non dargli le giuste attenzioni da più di due mesi.

"Non ti fa sentire desiderato e pubblica foto che la ritraggono da sola".

Affermazioni alle quali la pugliese, stuzzicata dai follower, ha risposto sempre via social: "Non prendo in giro nessuno, c'è gente che deve fare pace con il cervello". La Barretta ha anche chiarito che non ha nessuna intenzione di tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne.