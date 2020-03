Enzo Capo e Pamela Barretta, una delle ultime coppie nate a Uomini e donne over si sono lasciati. La donna ha svelato, rispondendo a delle domande che gli hanno posto i follower su Instagram, che è stato Enzo Capo a lasciarla. Ovviamente i follower incuriositi e sorpresi da questo annuncio inatteso hanno indagato con altre particolari domande. Tanti si sono chiesti quale sia stato il motivo di questa inaspettata rottura e Pamela ha risposto senza alcuna remora. Di seguito le sue forti dichiarazioni in merito fatte nelle scorse ore.

La storia tra Pamela Barretta e Enzo Capo è giunta al capolinea

La storia d'amore tra Enzo Capo e Pamela Barretta è stata sempre caratterizzata da alti e bassi. La loro conoscenza è iniziata in un periodo non molto positivo per la donna che aveva appena interrotto un'altra relazione. Enzo spesso infatti ha detto di nutrire dei forti dubbi nei confronti della Barretta. Non sono mancate poi nello stesso studio di Uomini e Donne discussioni accese e scenate di gelosia da parte di entrambi. Le cose con il passare del tempo sono andate sempre meglio e i due prima delle vacanze natalizie hanno lasciato il programma felici.

Alcune settimane fa sono ritornati in studio per raccontare che la loro storia d'amore andava a gonfie vele. Entrambi sono apparsi innamorati ed emozionanti per quello che stavano vivendo. Qualcosa però in questi mesi deve essere andato storto. Pamela ha deciso di spiegarlo ad alcuni seguaci nelle sue storie Instagram.

Pamela risponde alle domande dei followers sulla sua relazione con Enzo

Un follower ha chiesto a Pamela Barretta se si fosse lasciata con Enzo Capo.

La donna dopo molti giorni di silenzio ha risposto: "Si mi ha lasciata." Ha così tolto ogni dubbio e ha svelato che le cose con l'uomo non sono andate a finire bene. In molti hanno fatto fatica a credere che la notizia fosse vera e così qualcuno le ha chiesto se si trattasse di uno scherzo. Pamela però ha ribadito che purtroppo è tutto vero rispondendo con un secco No. Ora che il suo cuore è tornato ad essere libero la rivedremo di nuovo a Uomini e Donne in cerca del vero amore?

Anche qui la Barretta senza esitare ha detto che non ci pensa. Non è mancata neanche una risposta sarcastica da parte dell'ex protagonista di U&D over. A chi le ha chiesto chi le pagasse le vacanze adesso lei ha risposto: "Il mio portafoglio come ho sempre fatto". Enzo infatti per lavoro affitta appartamenti di lusso a Budapest. Al di là di tutto però, per Pamela non deve essere un periodo particolarmente felice. Lo si evince dal fatto che alla domanda "Come stai?" ha preferito non rispondere, scrivendo soltanto: "Domanda di riserva".