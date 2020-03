Nuovo spazio incentrato sulla telenovela Una Vita, che riesce sempre a far emozionare. Arrivano delle novità su ciò che succederà nelle trame spagnole dopo l’uscita di scena di Marcia. Nelle ultime ore, sul sito Cultura en Serie dedicato alla famosa serie televisiva, è stato svelato che al cast si uniranno due nuovi attori. A fare il loro ingresso saranno Marcial Álvarez e Olga Haenke. Il primo rivestirà il ruolo di Don Marcos Bacigalupe, un vedovo di mezza età abbastanza intelligente e tenace che dopo più di trent’anni si ritroverà faccia a faccia con Felicia, una sua vecchia amica d’infanzia.

La seconda invece sarà Anabel, la figlia del new entry, che non passerà inosservata per la sua bellezza ma sin da subito si rivelerà essere viziata. La giovane nonostante farà fatica ad ambientarsi ad Acacias 38, andrà parecchio d’accordo con Camino.

Una Vita, trame Spagna: Felicia rivede Marcos dopo 30 anni

I prossimi episodi iberici dello sceneggiato iberico Una vita, segneranno l’entrata in scena di due nuovi personaggi. Si tratta di Marcial Álvarez già conosciuto per aver recitato nella soap Cuore Ribelle, e di Olga Haenke, rispettivamente nei ruoli di Don Marcos Bacigalupe e Anabel.

Padre e figlia metteranno piede ad Acacias 38, e l'uomo dimostrerà di conoscere già Felicia, che nel contempo non vedrà l’ora di vedere sua figlia Camino convolare a nozze con Idelfonso. La Pasamar proprio quando sarà felice farà i conti con il suo passato, visto che rimarrà sconvolta non appena riconoscerà il gentiluomo Marcos, per non essersi più visti da più di 30 anni. Quest’ultimo farà sapere alla sua amica d’infanzia che avrebbe dovuto emigrare nelle Americhe, per delle esigenze finanziarie.

Anabel dopo essere approdata ad Acacias 38 viene perseguitata dal suo passato

Il nuovo arrivato farà la conoscenza di Camino, e dopo aver chiesto a Felicia notizie del suo defunto marito, le farà sapere che presto in Spagna giungerà sua figlia Anabel. Nonostante ciò, non si capirà bene la ragione per cui Don Marcos deciderà di rimanere nella cittadina iberica per molto tempo. L'uomo oltre a mettersi immediatamente alla ricerca di un lavoro, acquisterà una casa nel quartiere senza alcuna fatica grazie ai soldi guadagnati in Messico.

A questo punto i cittadini vedranno approdare in paese anche Anabel, una giovane fanciulla dal carattere selvaggio. La nuova arrivata comincerà a far parte delle vicende di Una Vita a partire dal capitolo numero 1.231, in programmazione sull’emittente televisiva La 1 TVE il 27 marzo 2020. Inoltre gli spoiler rivelano che in poco tempo la figlia di Marcos diventerà la migliore amica di Camino, e sarà perseguitata dal suo passato.