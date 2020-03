Prosegue in maniera inesorabile l'appuntamento settimanale con Una vita (titolo originale 'Acacias 38'), la nota soap opera spagnola approdata nel nostro Paese nell'aprile 2015 e trasmessa su Canale 5 dal lunedì alla domenica. Le anticipazioni riguardanti gli episodi che andranno in onda l'ultima settimana di marzo, vale a dire da lunedì 23 a domenica 29, svelano un sacco di novità e colpi di scena pronti a tenere compagnia ai tantissimi telespettatori che seguono la soap. Fra questi spiccano in primo piano le minacce di Samuel a Telmo e Lucia durante la loro festa di fidanzamento, la scoperta sconvolgente di padre Bartolomè, il nuovo criminoso incarico di Betan all'Alday, la fuga di Fulgencia da Acacias e i ricatti che Inigo subisce da Andres.

Samuel interrompe la festa di fidanzamento di Telmo e Lucia e minaccia i due

Durante la festa di fidanzamento del Martinez e della Alvarado organizzata alla Deliciosa, Samuel irrompe bruscamente nel locale interrompendo i festeggiamenti e minacciando i due fidanzati. L'Alday inveisce anche contro l'Alvarez Hermoso accusandolo di non aver impedito a Lucia di mandare a monte il matrimonio fra lei e Telmo. La scenata del gioielliere sconvolge tutti i presenti, ma, nel frattempo, accade un altro fatto alquanto sgradevole.

Fulgencia, infatti, si reca da Celia per consegnarle una scatola e, quando la donna sente piangere disperatamente e senza tregua la piccola Milagros, aprendo la porta della stanza in cui si trova la neonata, si trova davanti ad una scena inquietante a tal punto da spingerla ad andare via da Acacias.

Padre Bartolomè scopre dei documenti importanti

Padre Bartolomè, amico fraterno di Telmo, al quale è stato vicino in occasione della morte di padre Guillermo, fa di tutto per cercare dei documenti che possano danneggiare il priore Espineira e, ad un certo punto, riesce a trovare qualcosa di molto importante.

Intanto l'Alday riceve la visita di Batan. Quest'ultimo spinge Samuel a far fuori un cliente inadempiente. È proprio in tal modo che il gioielliere potrà una volta per tutte saldare il debito contratto con l'aguzzino. All'interno del cofanetto di Servante si nasconde un importante segreto. Andres pretende da Inigo una grossa somma di denaro in cambio della vita della Barbosa, ma l'uomo si rifiuta di chiedere i soldi alla Rubio per non mettere a repentaglio la vita dei suoi familiari.

Si ricorda che 'Una Vita' va in onda dal lunedì alla domenica nel pomeriggio a partire dalle ore 14:10. Le puntate della telenovela posso essere riviste in qualunque momento della giornata in streaming su Mediaset Play sull'apposito canale.