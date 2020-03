Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera di origine iberica, "Una vita", ambientata in un immaginario condominio cittadino della Spagna dei primi del 900. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono agli episodi che verranno trasmessi in Italia dal 29 marzo al 3 aprile 2020, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14.10. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al rapimento di Flora, alla ribellione di Samuel dalle richieste di Batan e alle celebrazioni per il ventitreesimo compleanno di Lucia.

Samuel si ribella ai piani di Jimeno Batàn

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che dopo aver rapito Flora, lo strozzino Andres chiederà ad Inigo di pagare una cifra esorbitante come riscatto per il rilascio della giovane. A quel punto, il pasticcere penserà di chiederà aiuto a Rosina ma poi desisterà nel suo intento per non mettere in pericolo anche la sorella. Nel frattempo, Samuel si ribellerà a Jimeno Batàn e gli dirà una volta per tutte di non avere nessuna intenzione di uccidere i clienti non paganti per conto suo.

Servante chiederà a Casilda di aiutarlo a ritrovare una coppia di innamorati, Salvadora e Arsenio. Un giornale del posto pubblicherà una foto in cui Lucia e Telmo si stanno baciando, facendo scoppiare un grosso scandalo ad Acacias.

Padre Bartolomé spiegherà a Martinez che Lucia deve devolvere i soldi della sua eredità ad un'ente benefico se vuole che Espineira non si impossessi di tutto. Stanca da tutti i pettegolezzi sorti sul suo conto, l'Alvarado deciderà di scrivere una lettera al giornale che ha pubblicato le sue foto per informarlo che lei è libera di fare ciò che vuole nella sua vita.

Più tardi, la giovane stupirà tutti invitando alla sua festa di compleanno anche un giornalista. Nel frattempo, Celia non si renderà conto dei problemi dell'amica e concentrerà tutte le sue attenzioni su Milagros.

Lucia festeggia il suo compleanno con una festa

Rosina si renderà conto che Liberto e Leonor le stanno nascondendo qualcosa. Per questa ragione, la donna interrogherà il marito fino a quando quest'ultimo non le confesserà che Flora è stata rapita e che verrà liberata soltanto pagando un ingente somma di denaro.

Felipe inviterà Celia ad occuparsi di più degli affari di famiglia piuttosto che stare sempre a casa di Ramon a badare a Milagros. Arriverà il giorno del ventitreesimo compleanno di Lucia che la giovane festeggerà con una grande festa. Nel corso dei festeggiamenti però, Felipe si arrabbierà con Celia perché quest'ultima abbandonerà la festa prima del dovuto. Subito dopo la fine del banchetto, Lucia e Telmo rimarranno da soli e si lasceranno trasportare per la prima volta dalla passione.