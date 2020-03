Il paradiso delle signore, TV Soap italiana ambientata interamente a Milano, ritornerà in onda la settimana entrante con i nuovi episodi imperdibili. Gli spoiler della puntata in onda lunedì 30 marzo 2020 raccontano che Laura Parisi non convincerà per niente la capocomessa Clelia Calligaris riguardo la sua assunzione come nuova Venere. Luciano Cattaneo e Silvia, invece, si riappacificheranno per il bene del figlio Federico. Infine la storia d'amore tra Salvatore Amato e Gabriella Rossi entrerà ulteriormente in crisi.

Il Paradiso delle Signore, puntata 30 marzo: Luciano e Silvia si riappacificano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in programma lunedì 30 marzo su Rai 1, annunciano importanti novità. Nel dettaglio, Federico approverà la proposta di sottoporsi alla delicata operazione chirurgica, sperando che ben presto ritornerà a camminare sulle sue gambe. Per questa ragione, i suoi familiari proveranno a racimolare il denaro sufficiente per permettersi di pagare il costo dell'operazione. A questo punto Luciano e Silvia saranno predisposti a fare immensi sacrifici per vedere il figlio felice di vivere la sua vita.

In questa occasione, i coniugi Cattaneo decideranno di mettere da parte i loro problemi matrimoniali per dedicarsi interamente al ragazzo.

Salvatore scopre da che Gabriella ha rimandato la partenza da Parigi

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, svelano che non ci saranno buone novità per la zia Ernesta. Infatti Luciano si recherà immediatamente a casa della zia di Silvia, dopo che gli arriverà una chiamata preoccupante sullo stato di salute della povera donna anziana.

Gabriella, dopo l'esibizione dei suoi modelli a Parigi, sarà obbligata a posticipare la sua partenza a causa della febbre ancora molto alta. Per questo motivo, la giovane farà sapere alla sua coinquilina Roberta (Federica De Benedittis) che rientrerà in mattinata dal viaggio. Salvatore (Emanuel Caserio) verrà a sapere che la sua fidanzata, messa ko dalla brutta influenza in hotel, ha avvisato soltanto la Pellegrino che arriverà in ritardo.

Clelia non è molto convinta da Laura

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 30 marzo, vedremo che Salvatore resterà deluso dall'atteggiamento della Rossi. Infatti Gabriella e il suo fidanzato si mostreranno molto orgogliosi reciprocamente, tanto da mettere a rischio la loro importante storia d'amore. In più, i due non avranno alcun intento di risolvere le incomprensioni che li stanno portando quasi alla rottura definitiva. Intanto Laura verrà assunta in prova al grande magazzino milanese, anche se solo per un mese: qui la Parisi proverà a conquistare l'amicizia delle altre colleghe.

A proposito, Vittorio Conti si mostrerà contento della nuova Venere, al contrario di Clelia Calligaris che non sarà per niente convinta da Laura riguardo la sua prestazione lavorativa al Paradiso.