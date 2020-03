Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera partenopea "Un posto al sole", ambientata in un immaginario condominio di Posillipo. La soap vanta all'interno del suo cast molti volti noti del piccolo schermo nostrano come Francesco Rispoli (Michele Giordano), Ilenia Lazzarin (Viola Giordano), Germano Bellavia (Guido Del Bue), Paolo Romano (Eugenio) e Peppe Zerbo (Franco Boschi). Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda dal 30 marzo al 3 aprile 2020, tutte le sere a partire dalle 20.45 su Rai 3.

Le vicende di questa settimana verranno principalmente incentrate sulla ricerca da parte di Guido e Mariella dei testimoni delle loro nozze, sui tentativi di Niko e Susanna di convincere Eugenio a collaborare, sui problemi che Giulia ha con la cagnolina e sui problemi familiari di Viola ed il marito.

Marina rischia la vita e viene salvata da Robert0

Le anticipazioni di "Un posto al sole" ci segnalano che Ferri cercherà di salvare la vita a Marina quando scoprirà che una vecchia amica di quest'ultima, Gabriella, l'ha messa seriamente in pericolo.

Sempre più convinti di voler aiutare Eugenio a fare la cosa giusta, Niko e Susanna cercheranno di convincerlo a collaborare con le forze dell'ordine prima che faccia qualcosa di stupido. Giulia riuscirà ad avvicinarsi notevolmente alla cagnolina che vive alla Terrazza, riuscendo ad instaurare con lei un bellissimo rapporto. Viola avrà molte difficoltà a gestire la lontananza da suo marito dovuta alle indagini necessarie per scoprire nuovi indizi sul clan dei Tregara.

Dopo una discussione con Franco ed Angela, Giulia rivelerà ai suoi parenti i motivi per i quali sembra non sopportare la cagnolina della Terrazza.

Leonardo chiede a Serena di partire con lui

Leonardo farà una proposta inaspettata a Serena, poco prima di partire per un importante viaggio di lavoro. Guido e Mariella avranno molte difficoltà a scegliere i testimoni per il loro matrimonio, finendo per chiedere a tutti i loro amici di esserlo.

Sempre più dispiaciuta per la freddezza che le riserva Filippo, Serena sarà indecisa se accettare o meno di partire insieme a Leonardo per trascorrere un pò di tempo in Sicilia. Niko e Susanna cercheranno in tutti i modi di convincere Avella a parlare con la polizia, mentre Eugenio tenterà di riappacificarsi con tutta la sua famiglia. Nel frattempo, Mariano Tregara preparerà dei nuovi piani per difendersi, mentre Filippo e Roberto discuteranno animatamente sul loro posto di lavoro. Nel frattempo, Serena dovrà imparare a vivere da sola, affrontando per la prima volta le conseguenze delle scelte prese in precedenza.