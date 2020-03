Prosegue l'appuntamento con le novità che riguardano la telenovela pomeridiana Il paradiso delle signore, la TV Soap che sta riscuotendo sempre più ascolti su Rai1. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo rivelano che Angela Barbieri avrà in mente di chiudere la relazione con Riccardo Guarnieri. Luciano Cattaneo e Clelia Calligaris non potranno più nascondere il loro amore. Infine Vittorio Conti scoprirà che Marta non potrà più avere figli.

Il paradiso delle signore, puntate 16-20 marzo: Angela non si sente all'altezza di Riccardo

Le trame de Il paradiso delle signore, relative alle nuove puntate che i telespettatori di Rai 1 avranno modo di vedere dal 16 al 20 marzo, annunciano che Rocco sarà ancora molto triste a causa della partenza di Marina. Irene cercherà di riavvicinarsi al nipote di Agnese, ma solo come una amica. Intanto Riccardo avrà intenzione di lasciare Ludovica Brancia, se solo quest'ultima al loro incontro non avesse una novità da dargli: la ragazza, in accordo con Adelaide, ha deciso che è arrivato il momento di affermare in modo ufficiale il fidanzamento con il Guarnieri.

In seguito all'uscita della nuova collezione che riguarda un bikini parecchio rivoluzionario per l'epoca, arriverà una recensione piuttosto negativa che riguarderà il grande magazzino milanese e Gabriella. Nel frattempo Angela avrà paura di non essere all’altezza di Riccardo, ragion per cui deciderà di troncare la loro relazione.

Il paradiso delle signore fino al 20 marzo: Guarnieri dichiara il suo amore alla Barbieri

Le Anticipazioni Tv de Il paradiso delle signore in programmazione dalla settimana prossima, svelano che Ludovica incomincerà ad avere alcuni problemi sulla correttezza di Achille Ravasi nell'amministrazione della sua eredità, tanto che ne parlerà con Umberto. Successivamente alle critiche molto negative rivolte verso la collezione, Gabriella riceverà il supporto di un personaggio importante della televisione, nonché Enza Sampò.

Intanto Luciano cercherà di recuperare il suo matrimonio con Silvia invitandola a cena fuori per il suo compleanno, tuttavia lo farà soltanto per il bene di Federico e dietro la sua volontà. Il giovane Guarnieri prenderà una scelta definitiva riguardo la sua relazione con la Brancia: qui deciderà di lasciarla e di dichiarare il suo amore ad Angela.

Il paradiso delle signore: Clelia e Luciano si lasciano andare all'amore che provano

Gli spoiler de Il paradiso delle signore rivelano che Riccardo comunicherà la fine della storia con Ludovica a Umberto e Adelaide, la quale non prenderà per niente bene la notizia, mentre suo padre accetterà la scelta che ha fatto.

Nel bel mezzo della cena per il compleanno di Silvia, la famiglia Cattaneo incontrerà Celia a Ennio: in questa occasione, seppur in tavoli divisi, Luciano e la Calligaris non smetteranno di guardarsi. A proposito, la donna incomincerà a intuire quale sia la verità su Federico. Nel frattempo arriveranno gli esami dalla Svizzera, dal quale Vittorio scoprirà che Marta non potrà mai più concepire figli. Luciano, tristemente, farà intendere a Celia che non potrà farla rientrare nella sua vita. In seguito, prima di andare all'incontro con Ennio, Celia correrà dal Cattaneo: qui i due non potranno più trattenere l'amore che provano entrambi.