Sabato 14 marzo è andata in onda l'ultima puntata di C'é Posta Per Te, il people show di Maria De Filippi campione di ascolti anche in questa edizione. Molte le storie raccontate dalla conduttrice che hanno appassionato il pubblico da casa, sempre pronto a riversarsi poi sui social per commentare quanto appena andato in onda. Molto scalpore ha destato a storia di Gianluca e Serena, due coniugi palermitani in crisi dopo un doppio tradimento di lui con una giovane 19enne. L'uomo è stato perdonato dalla moglie e sul web sono piovuti immediatamente commenti sulla vicenda.

Intanto, la puntata conclusiva ha visto un vero e proprio record di ascolti per la prima serata del sabato sera.

C'è Posta Per te, Gianluca tradisce Serena, lei lo perdona

Ancora una volta a C'è Posta per te va in scena una storia di tradimenti. Questa volta il protagonista è Gianluca, un 44enne siciliano che si è invaghito di una 19enne tradendo per ben due volte la moglie Serena. Da quanto raccontato in puntata l'uomo, dopo aver capito che la giovane amante fosse interessata solo al suo portafogli, sembra essere rinsavito e abbia chiesto aiuto a Maria De Filippi per ottenere il perdono della moglie.

Serena, giunta in studio, ha dato più volte 'dell'imbecille' al marito ma non ha mai negato di esserne ancora innamorata. Dopo una lunga disanima, alla fine la donna ha deciso di aprire la busta perdonando di fatto il marito fedifrago.

La tradisce, la fa passare per pazza e dice di amare l'altra. Maria, non dobbiamo chiudere la busta, dobbiamo chiudere proprio lo studio. Con lui dentro.#cepostaperte — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) March 14, 2020

C'è Posta Per Te, i social contro il marito traditore: 'Ci cascherà di nuovo'

Il perdono di Serena nei confronti di Gianluca ha scatenato le reazioni del pubblico di C'è Posta Per Te, che si è riversato sui social commentando quanto appena andato in onda su Canale 5.

Mentre Maria De Filippi, prima di congedare la coppia, ha invitato ironicamente Gianluca a non ripresentarsi più, sul web in molti si sono mostrati sicuri del fatto che l'uomo ci ricascherà di nuovo. Dopo essersi fatto abbindolare da una ragazzina, Gianluca ha ottenuto il perdono della moglie, che ha sorvolato anche sul fatto che il marito abbia sperperato ben 50 mila euro per la sua amante. Inevitabile dunque che sui social molti non siano propensi a credere al marito traditore.

Record di ascolti per l'ultima puntata di C'è Posta Per Te

Intanto, l'ultima puntata di C'è Posta per Te ha visto il nuovo record stagionale in termini di ascolti. La puntata di ieri sera, infatti, è stata vista da una media di 7.185.000 spettatori per uno share del 28,6%, grazie anche alla presenza di Albano e Romina in qualità di ospiti speciali. Al termine della serata, un video con i più bei momenti del people show, ha salutato non solo il pubblico a casa, ma anche tutte le persone che lavorano dietro a C'è Posta Per Te, riunito per l'occasione di fronte alle telecamere.