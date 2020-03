Prosegue l'appuntamento su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, che giorno dopo giorno riesce ad attirare e catturare l'attenzione di un pubblico sempre più vasto. Le anticipazioni sulle puntate che andranno in onda la prossima settimana, a partire da lunedì 23 marzo rivelano che assisteremo al ritorno di Otello, che tuttavia non sarà affatto ben gradito, dato che la sua presenza continuerà a creare scompiglio tra tutti gli abitanti dello storico Palazzo Palladini.

Un posto al sole, anticipazioni 23-27 marzo: Filippo e Serena ai ferri corti

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole fino a venerdì 27 marzo 2020 rivelano che Eugenio continuerà a pensare di voler tenere Viola all'oscuro degli ultimi avvenimenti ma questa decisione non piacerà per niente ad Ornella e Raffaele, i quali proveranno ad intervenire in qualche modo per portare a galla la verità.

Occhi puntati anche su Otello, la cui presenza nel palazzo non sarà affatto ben gradita da tutti.

Renato e Guido, infatti, inizieranno una vera e propria 'guerra' nei confronti dell'uomo, fatta di ripicche e dispetti che non passeranno inosservati e che potrebbero mettere Otello a durissima prova.

E poi ancora gli spoiler della soap opera di Rai 3 rivelano che Ferri, all'insaputa di suo figlio, prenderà una clamorosa iniziativa che potrebbe rendere ancora più complicato e difficile il rapporto tra Filippo e Serena, i quali ormai sono definitivamente ai ferri corti.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in questi nuovi episodi della soap scopriremo che Viola riuscirà finalmente a scoprire tutta la verità su Eugenio. Un durissimo colpo per la donna ma anche per il suo compagno, il quale poi sarà chiamato a prendere una difficile decisione.

Eugenio punta il dito contro il clan Tregara

Per Filippo e Serena arriverà il momento di scegliere la nuova baby sitter da affiancare alla loro bambina: il rapporto tra i due continuerà ad essere molto freddo e distaccato.

Niko e Susanna, invece, si ritroveranno a valutare con grande attenzione una proposta che verrà fatta loro da parte di Nicotera.

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole al 27 marzo, inoltre, rivelano che Viola dopo aver appreso la verità, deciderà di restare lo stesso al fianco di suo marito. Intanto Eugenio farà di tutto per poter dare al più presto una svolta decisiva alle indagini che sta portando avanti da molto tempo.

E così punterà il dito contro un membro del clan Tregara. Marina, invece, avrà un nuovo confronto con l'avvocato Leone per scoprire la verità sulla morte di Rosato.

Riuscirà a portare a galla tutta la verità? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.