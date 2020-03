Un'altra coppia nata all'interno del dating-show di Maria De Filippi, si è detta addio. Stiamo parlando di Veronica Burchielli e di Alessandro Zarino. Poche ore fa è arrivata l'ufficialità. A dare la notizia, scrivendo un lungo post su Instagram, è stata Veronica. Da diverso tempo si vociferava che la relazione non stesse andando a gonfie vele e che, di conseguenza, la coppia stesse vivendo un periodo di crisi. Ad intuire ciò, per primi, sono stati soprattutto i fan della coppia, che avevano notato da degli strani movimenti sui social network che qualcosa non stesse più funzionando.

Oggi, però, Veronica ha deciso di mettere un punto definitivo e di raccontare tutta la verità. La ragazza ha infatti sentito l'esigenza di avvisare tutti i fan dal momento che la loro storia era nata pubblicamente.

'Non riesco a fingere che tutto vada bene'

Veronica ha deciso di sfogarsi e di raccontare la sua verità e i suoi malesseri, senza mai scrivere le motivazioni che hanno portato alla separazione tra lei e Alessandro, per rispetto di tutte quelle persone che credono in lei e la seguono costantemente.

La ex tronista ha infatti dichiarato di aver avuto un momento di crisi con Zarino, culminata successivamente in una lunga pausa di riflessione che ha portati ad interrompere definitivamente la loro relazione. Dal lungo post Instagram,si legge, inoltre, che a non aver creduto fino in fondo alla loro love story sia stato proprio il modello partenopeo. Lo si intuisce leggendo la lunga frase nella quale Veronica ha affermato di avere creduto sempre nel suo amore per Alessandro."Posso solo dirvi che io ci ho creduto tanto.

Che io ho provato tanto": sono state queste le parole utilizzate da Veronica che fanno intuire che la ragazza, in questa storia, ha dato tutta se stessa affinchè tutto andasse per il meglio. L'ex tronista del Trono Classico, inoltre, ha affermato di non essersi pentita di aver partecipato al programma di Canale 5 e soprattutto di non rinnegare il suo passato e le sue scelte. Per questo motivo, la ragazza non si è vergognata nell'affermare di soffrire molto a causa della fine della sua relazione con Alessandro.

Alessandro non ha ancora rilasciato dichiarazioni

Alessandro, per il momento, non ha ancora replicato alle dichiarazioni fatte da Veronica. La loro love story è stata un po' turbolenta, ma una volta terminata l'esperienza all'interno degli studi Elios di Roma, i due ragazzi rilasciarono un'intervista. In essa, i due ragazzi dichiararono che la loro relazione stava procedendo a gonfie vele e che tra di loro vi era un forte feeling. Per questo, i fan della coppia, dopo l'annuncio di oggi, sperano che la loro sia solo una crisi momentanea e che presto torni il sereno tra i due.