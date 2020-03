Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea 'Un posto al sole'. Nel corso della settimana che andrà dal 16 al 20 marzo, saranno molteplici infatti i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno.

Filippo e Serena firmeranno innanzitutto la separazione consensuale, le loro strade dunque si divideranno. L'uomo diventerà però sempre più intimo con Cristiana. Niko invece farà un'amara scoperta sulla sua compagna mentre Arianna partirà malinconica per Londra.

Alex sarà nuovamente divisa tra i suoi genitori a causa delle nozze di Guido e Mariella. Patrizio e Vittorio infine cominceranno ad avere i primi problemi riguardo l'organizzazione del loro seminterrato.

Patrizio e Vittorio pronti per la convivenza

Tra Filippo e Serena la distanza diventa sempre più ampia. L'uomo però sembra non accusare il colpo grazie alla leggerezza e alla vicinanza di Cristiana, i due infatti diventeranno sempre più intimi. Terminati i lavori di ristrutturazione al seminterrato di Patrizio e Vittorio, i due cominceranno a scontrarsi sulle prime difficoltà organizzative.

Malgrado i primi dissapori riusciranno a risolvere il problema in maniera goliardiardica creando però il disappunto di Raffaele. Arianna si preparerà a partire per Londra malinconicamente delusa dall'atteggiamento dei suoi coinquilini ma, poco prima di salire sull'aereo, riceverà una gradita sorpresa.

Mariella creerà scompiglio tra Alex e i suoi genitori

I coniugi Sartori proseguiranno con le loro vite in maniera distaccata, dichiarandosi disponibili a firmare la separazione consensuale.

Intanto Mariella metterà in difficoltà Alex che, di fronte alla sua ostinazione di voler invitare sia Carla che Rosaria alle sue nozze, dovrà decidere chi tra i due potrà accompagnarla alla cerimonia. Raffaele deluso dal comportamento di suo figlio, deciso a stabilire orari di ingresso per l'accesso ai parenti al suo seminterrato, escogiterà un sistema per vendicarsi in maniera simpatica. Alex intanto, provata da quanto accaduto, cercherà di fare in modo che i suoi genitori si confrontino.

Dopo aver firmato la separazione, Filippo e Serena prenderanno strade diverse. Niko scoprirà che Susanna si è iscritta a sua insaputa al corso di magistratura.

Il ritorno di Viola e Antonio a Palazzo

Nel giorno della festa del papà, Viola e suo figlio arriveranno a Napoli per passare qualche giorno in famiglia. Per Mia e Alex arriverà un momento di serenità familiare. Marina riceverà una notizia che potrebbe aiutare Fabrizio a dimostrare la sua innocenza. Eugenio cercherà in tutti i modi di allentare la tensione con sua moglie, ignaro del fatto che un pericolo ben più grande incombe su di loro.

Marina informerà Fabrizio di quanto ha scoperto, decisa ad aiutarlo a dimostrare la sua innocenza. Filippo intanto continua a frequentare Cristiana mentre Giulia segnalerà a Serena il nominativo di una tata per Irene.