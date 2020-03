A causa della grave emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese, anche le riprese della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole hanno subito un arresto. La produzione infatti e ferma già da qualche settimana per evitare il diffondersi del contagio e per tutelare la salute degli attori e di tutti coloro che lavorano per la realizzazione della stessa. A partire dal 6 aprile partiranno le repliche che consentiranno ai fedeli telespettatori della soap di rivivere le emozioni della 16 stagione.

Verranno trasmessi gli episodi andati in onda a marzo 2012. Rivedremo in scena Tommaso Sartori, Greta, e le gemelle.

Il ritorno di molti volti storici della soap

Nel corso della messa in onda delle repliche, i telespettatori assisteranno alla nascita della storia d'amore tra Filippo e Serena ( in crisi nelle puntate attuali e in procinto di separarsi). Tornerà anche Cristiana Dell'Anna nei panni delle gemelle Micaela e Manuela e Michele Cesari nei panni di Tommaso Sartori. Anche la vicenda di Greta Ferri e Ferdinando tornera nel vivo.

Nel corso delle repliche i telespettatori avranno modo di vedere anche alcuni volti storici che purtroppo sono venuti a mancare: Antonio Pennarella, nei panni del Boss Nunzio Vintariello e Regina Senatore, nei panni di Donna Lucia, la simpaticissima ed esuberante mamma di Guido Del Bue.

Le trame degli episodi al 10 aprile: Filippo alla ricerca di Carmen

Filippo, a Brescia per cercare Carmen, farà un incontro legato al suo passato.

Roberto in pensiero per suo figlio si mostrerà impaziente di conoscere i risultati del test di paternità. Intanto Manuela, che finge di essere Micaela, a causa di un incidente domestico rischierà di farsi scoprire da Niko. Filippo, dopo l'incontro con Tommaso, deciderà di chiudere in maniera definitiva col suo passato. Per Serena invece arriverà un piacevole momento che la riavvicinerà all'uomo dei suoi sogni.

Franco Boschi, deciso a far riavvicinare Arianna e Andrea, finirà per cacciarsi in un'avventura inaspettata.

Arianna e Andrea vicini alla riconciliazione

Grazie all'intervento di Franco, Arianna e Pergolesi si riavvicineranno. Roberto intanto si arrabbierà molto con Filippo per aver saltato il ciclo di dialisi, mettendo in pericolo la sua vita. La Cirillo tenterà in ogni modo di scoprire l'identita dell'uomo che ha salvato, mentre tra Niko e Micaela crescerà l'intesa, ma il ragazzo non capirà che in realtà si tratta di Manuela. Giulia si ritroverà a dover riflettere se accettare o meno la collaborazione tra Nunzio Vintariello e il suo centro d'ascolto.

Greta scoprirà che il bambino che aspetta è di Roberto e la notizia le farà ben sperare in una riconciliazione con l'uomo. Nunzio, dopo un duro confronto con Angela e Giulia, deciderà di perdonare Franco per non averlo messo al corrente della situazione di suo nonno.