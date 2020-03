Un posto al sole è pronto per un'altra, entusiasmante settimana. A Palazzo Palladini ci sarà aria di tensione, soprattutto tra Filippo e Serena che ormai hanno deciso di separarsi. Nelle trame della settimana dal 16 al 20 marzo si evince che Filippo si avvicinerà a Cristiana, mentre Alex proverà a far riavvicinare sua madre Rosaria con Carla. Un'altra coppia sarà protagonista delle prossime puntate di Un posto al sole: Niko scoprirà che Susanna gli ha nascosto l'iscrizione per Magistratura. Infine, ci sarà tensione anche tra Viola ed Eugenio.

Gli spoiler di Un posto al sole dal 16 al 20 marzo rivelano che Filippo si avvicinerà a Cristiana

Le anticipazioni di Un Posto al Sole, per la settimana che va dal 16 al 20 marzo, raccontano che Filippo e Serena arriveranno ai ferri corti. Dopo aver firmato ufficialmente per la separazione consensuale, tra i due sembrerà impossibile ricostruire un rapporto e ognuno proseguirà per la sua strada. Filippo, in questo periodo della sua vita, si avvicinerà molto a Cristiana che gli regalerà un po' di serenità.

Nel frattempo, Alex sarà molto provata per l'aria di tensione che si respirerà in casa: per tentare di risolvere le divergenze ed ottenere un po' di armonia, la ragazza convincerà sua madre ad avere un confronto con Carla. Dopo il loro chiarimento, sembrerà essere ritornata l'armonia familiare.

Nelle trame delle prossime puntate di Un posto al sole, Viola tornerà a Napoli

Gli spoiler settimanali di Un Posto al Sole fino al 20 marzo rivelano che Arianna sarà in partenza per Londra.

La donna sarà molto delusa a causa del comportamento distaccato che i suoi amici assumeranno rispetto a questa grande novità, ma alla fine cambierà idea. I ragazzi della terrazza, infatti, prepareranno per lei una bella sorpresa. Nel corso della settimana, a Un posto al sole non mancheranno momento di leggerezza, come quelli creati da Raffaele e Patrizio. Ai danni del figlio che vorrebbe limitare le visite di Giordano al seminterrato, il portiere di Palazzo Palladini metterà in atto un simpatico piano per vendicarsi di Patrizio.

Tra Susanna e Niko ci sarà un'incomprensione che potrebbe creare grossi problemi alla coppia. Il giovane avvocato, infatti, scoprirà che la sua futura moglie ha effettuato l'iscrizione per il concorso in Magistratura, senza dirgli niente. Ci sarà tensione anche tra Viola ed Eugenio. La donna si recherà a Napoli con il piccolo Antonio per trascorrere la festa del papà in famiglia e il magistrato proverà a smorzare la tensione con la moglie. Tuttavia, per i due, ci sarà un problema molto più grave ad attenderli. Intanto Marina continuerà a portare avanti la sua battaglia per dimostrare l'innocenza di Fabrizio e, grazie a un'informazione che riceverà, il suo obiettivo potrebbe essere raggiunto.