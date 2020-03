Il coronavirus ha costretto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a dichiarare tutta Italia come zona protetta. Ciò per limitare gli spostamenti, che di fatto sono permessi solo se sussistono esigenze lavorative, di salute o di necessità. Queste misure, prese per cercare di limitare quanto più possibile il diffondersi del contagio, vanno inevitabilmente a influenzare anche i vari programmi televisivi. Ed è proprio per questo motivo che la prossima puntata del Grande Fratello VIP verrà condotta dallo studio tv di Milano.

Il conduttore Alfonso Signorini, infatti, si trova in Lombardia e non potrebbe spostarsi a Roma dove si trova lo studio dal quale solitamente viene condotto il reality.

Signorini condurrà in collegamento da Milano

La prossima puntata, dunque, rappresenterà un vero e proprio unicum nella storia del reality. Il conduttore, infatti, svolgerà il suo lavoro dagli studi Mediaset della Lombardia. In particolare verrà utilizzato lo studio nel quale solitamente viene girato il programma 'CR4-La Repubblica delle Donne', condotto da Piero Chiambretti.

Per quanto riguardano gli opinionisti, invece, Pupo e Wanda Nara saranno regolarmente nello studio di Roma. In entrambi gli studi, ovviamente, non ci sarà il pubblico. La stessa Casa del Grande Fratello si trova a Roma. Nelle prime ore di ieri, lunedì 9 marzo, si era diffusa anche la notizia (non veritiera) secondo la quale Signorini avrebbe condotto la puntata dalla sua stanza di albergo.

I concorrenti potrebbero essere informati della situazione e scegliere se continuare il reality

Il programma starebbe poi valutando di informare integralmente i concorrenti della Casa. A riferirlo è Fanpage. I partecipanti del reality, infatti, non hanno alcun contatto con l'esterno e dunque non sono a conoscenza del fatto che tutta Italia sia zona rossa e che i contagiati e i morti siano oramai rispettivamente migliaia e centinaia.

Per questo la redazione del reality starebbe pensando di mettere a conoscenza i concorrenti della situazione di emergenza nella sua interezza. Tutti i concorrenti, di fatto, hanno familiari e parenti fuori dalla casa che potrebbero voler raggiungere. Per questo la produzione potrebbe scegliere di dare la possibilità a ognuno dei concorrenti di scegliere in assoluta libertà se continuare a partecipare al reality o se, invece, abbandonare il gioco e raggiungere le proprie famiglie. Se ciò dovesse avvenire non è al momento dato sapere se verrà fatto durante la prossima puntata serale in diretta o se invece avverrà a telecamere "spente" come avvenuto nelle scorse settimane quando i concorrenti erano stati informati parzialmente della situazione.