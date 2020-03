Un posto al sole, la Soap TV napoletana che va in onda dal 1996, sta continuando a tenere alta la soglia di ascolti su Rai 3. Gli spoiler relativi alle puntate in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo, rivelano che Alberto Palladini incontrerà ancora il boss Tregara e ne uscirà sconvolto dal punto di vista emotivo. Filippo Sartori e Serena Cirillo, invece, si vedranno costretti a dover prendere delle decisioni attraverso Niko. Infine Marina Giordano cercherà di aiutare Fabrizio Rosato.

Anticipazioni, Un posto al sole 9-13 marzo: Niko tra Serena e Filippo

Gli spoiler di Un posto al sole dal 9 al 13 marzo rivelano che Filippo sceglierà di assumere Cristiana come nuovo skipper. Serena arriverà a una decisione molto sofferta che cambierà totalmente il suo rapporto con suo marito. Vittorio e Michele Saviani porteranno avanti le loro indagini, tanto da suscitare le reazioni negative da parte dei dipendenti del pastificio. Intanto Marina sarà sempre più determinata a voler aiutare Fabrizio, che sarà rinchiuso in carcere.

Infatti con il sostegno di Roberto, la Giordano cercherà di fare tutto il possibile per far uscire dai guai Rosato. Guido e Michele saranno compiaciuti dall'atteggiamento di Vittorio, il quale dimostrerà di essere maturato. Niko si troverà a dover ricoprire il ruolo di intermediario tra la Cirillo e il Sartori, che avranno un confronto definitivo.

Alberto riceve una proposta lavorativa

Nei prossimi episodi di Un posto al sole in onda dal 9 al 13 marzo, Filippo sembrerà non prendere per niente bene la scelta della moglie, ragion per cui tra loro ci saranno altre tensioni.

Leonardo, invece, inizierà a essere sempre più presente nella quotidianità di Serena. Guido, fiero di essere il papà di un futuro giornalista, si lascerà prendere dall'entusiasmo infatti finirà per compiere un ingiustificabile errore. Nel frattempo Fabrizio sembrerà ormai rassegnato a rimanere in prigione, tuttavia Marina non avrà alcun intento di lasciarlo andare al suo destino. Alberto, ancora in grossi guai finanziari, non saprà minimamente come uscirne, tuttavia una telefonata inaspettata per un colloquio di lavoro potrebbe cambiare la situazione.

In seguito, però, questa proposta potrebbe nascondere al Palladini una verità ben diversa e piuttosto spaventosa.

Un posto al sole: Palladini incontra Tregara

Le anticipazioni di Un posto al sole, rivelano che Leonardo suggerirà alla Cirillo di non lasciarsi influenzare dall'opinione del marito. Vittorio, dopo l'importante inchiesta svolta con Michele, deciderà di lasciare il ruolo da giornalista che ha ricoperto e di prendere in modo definitivo le distanze da suo padre, con l'intenzione di traslocare il prima possibile nella cantina. Intanto, turbato dalla separazione, Sartori metterà sua moglie di fronte a una scelta, per poi incontrarsi con Cristiana.

D'altro canto, Serena troverà consolazione in Leonardo. L’incontro con il boss Tregara metterà sotto sforzo lo stato fisico ed emotivo di Alberto. Per finire, Mariella proverà ad addolcire Vittorio, mentre Guido cercherà di chiedere nuovamente scusa a suo figlio.