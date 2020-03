Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 30 marzo al 3 aprile, sarà approfondita la storyline dell'omicidio di Sebastiano Rosato e verranno svelati alcuni torbidi dettagli sul personaggio di Gabriella. La donna, apparentemente mansueta e dimessa, nasconde in realtà un lato oscuro e svelerà a Marina cosa è realmente accaduto a Sebastiano. La Giordano si troverà in serio pericolo di vita, ma qualcuno accorrerà in suo aiuto per provare a salvarla. La prossima settimana sarà l'ultima di programmazione regolare dei nuovi episodi di Un posto al sole, a partire da lunedì 6 aprile infatti partiranno le repliche che faranno compiere alla soap un salto nel passato di ben otto anni, riproponendo personaggi come Tommaso, Greta e le gemelle Cirillo.

Svelata l'identità dell'assassino

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Gabriella (Teresa Del Vecchio) si troverà faccia a faccia con Marina (Nina Soldano) e le rivelerà come sono andate realmente le cose. La donna spiegherà di aver accompagnato Sebastiano dal testimone che aveva accusato ingiustamente Arturo dell'omicidio, per corromperlo. Gabriella spiegherà che l'uomo era stato pagato da Rosato senior per mentire ma poi ammetterà di avere, a sua volta, ricattato Sebastiano in cambio del suo silenzio.

La donna infine confesserà di essere lei la responsabile dell'omicidio di quest'ultimo anche se, a suo dire, quello che è accaduto sarebbe stato solo un tragico incidente.

Gabriella minaccia Marina

Gabriella continuerà il suo racconto affermando di non provare nessuna pietà per Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), poiché l'uomo sarebbe un farabutto così come suo zio. La donna, sempre più agitata e delirante, inizierà a frugare nervosamente nella sua borsetta in cerca di qualcosa, anche se la situazione sembrerà tutto sommato sotto controllo.

In seguito però una telefonata di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), totalmente all'oscuro di cosa stia accadendo, farà precipitare gli eventi rovinosamente.

Ferri cerca di salvare Marina

Roberto, durante la telefonata, ricorderà a Marina un importante appuntamento di lavoro per il giorno successivo, ma la Giordano per tutta risposta farfuglierà alcune frasi senza senso, mettendo in allarme l'uomo.

Tale telefonata però innervosirà Gabriella che, dopo aver tolto il telefono di mano a Marina, estrarrà un'arma per puntargliela contro. A questo punto la Giordano sarà fortemente in pericolo, il tutto mentre Ferri cercherà di arrivare in suo soccorso. Non ci sono ulteriori dettagli dalle anticipazioni, quindi bisognerà aspettare le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se Roberto farà in tempo o meno a salvare la vita di Marina.