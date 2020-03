Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera statunitense "Beautiful", meglio nota in patria con il nome di "The bold and the Beautiful". La soap vanta all'interno del suo cast molti volti noti della televisione americana come Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John MacCook (Eric Forrester), Don Diamont (Bill Spencer), Jacqueline Maclnnes Wood (Steffy Forrester) e Scott Clifton (Liam Spencer). Le trame di cui parleremo fanno riferimento agli episodi che andranno in onda in Italia dal 29 marzo al 4 aprile 2020, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 13.40.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al riavvicinamento fra Bill e Katie, alle preoccupazioni di Ridge e Brooke sulla situazione sentimentale di Hope e sulla decisione di Sally di rimanere alla Forrester.

Sally parla con Wyatt

Le anticipazioni settimanali di "Beautiful" ci segnalano che Quinn uscirà insieme a Florence per esaltare le qualità del figlio agli occhi della ragazza. Nel frattempo, Wyatt discuterà con Sally della proposta che gli è stata fatta dalla Forrester Creations.

A quel punto lo Spencer rassicurerà la fidanzata, lasciandola libera di scegliere cosa è meglio per lei e quale lavoro la renderebbe pur felice. Nonostante ciò Wyatt vorrebbe che Sally iniziasse una nuova carriera con lui alla Spencer ma non essendo questo possibile deciderà di non impedire alla ragazza di crearsi il suo futuro altrove. Nel frattempo, Bill e Katie si incontreranno per commentare la decisione della Spectra di rimanere alla Forrester.

Bill e Katie scopriranno le mosse di Will

Bill e Katie si renderanno conto che un misterioso 'cupido' non fa altro che organizzargli degli incontri per farli vedere. Nonostante la curiosità su chi possa essere questa figura misteriosa, la coppia deciderà di ignorarla e si concentrerà nel godere della propria compagnia reciproca. Nel frattempo, Hope e il piccolo Douglas stringeranno un patto in cui entrambi prometteranno di prendersi cura l'uno dell'altra.

Ridge riferirà a Brooke che Taylor desidererebbe che Hope abbandonasse definitivamente Liam per mettersi con Thomas.

Dopo una lunga ricerca, Katie e Bill scopriranno che il loro misterioso "Cupido" altri non è che il loro bambino Will e lo riferiranno a Donna, Justin e Wyatt. Hope, Thomas e Douglas trascorreranno del tempo insieme guardando delle foto della compianta Caroline. Più tardi, Brooke e Ridge si ritroveranno a discutere delle intenzioni di Taylor sul rapporto fra Thomas e Hope. Bill e Katie si renderanno conto che Will è stato il primo a capire quanto profondi siano i sentimenti che li legano, mentre Brooke chiederà a Hope di fare di tutto per salvare il suo matrimonio con Liam.