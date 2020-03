Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 30 marzo al 3 aprile, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Serena dovrà decidere se accettare o meno la proposta di Leonardo di partire con lui. Viola ed Eugenio passeranno momenti difficili a causa delle pericolose indagini a cui l'uomo sta lavorando e la loro vita sarà sempre più vincolata alle scelte del pericoloso e spietato boss Tregara.

Giulia comincerà a guardare con occhi diversi la cagnolina trovata da Bianca. Guido e Mariella invece continueranno ad essere impegnati nei preparativi per il loro matrimonio.

Marina in pericolo a causa di Gabriella

La Giordano si ritroverà in una situazione di estremo pericolo a causa della sua amica d'infanzia Gabriella. Roberto Ferri cercherà di aiutarla in ogni modo. Intanto Niko e Susanna cominceranno a lavorare senza sosta per aiutare Nicotera con le sue indagini e per questo motivo cercheranno di convincere il loro assistito, Avella, a collaborare con la giustizia in modo tale da incastrare Tregara ma la cosa non risulterà affatto semplice.

Viola ed Eugenio distanti

Viola e suo marito si allontaneranno sempre di più a causa della posizione scomoda del magistrato all'interno delle indagini in corso per incastrare il boss del quartiere. La moglie del magistrato comincerà a mostrare la sua preoccupazione per la posizione difficile di Eugenio e per l'incolumità della sua famiglia. Tregara intanto comincerà ad elaborare un nuovo piano per evitare la galera.

Giulia si affezionerà alla cagnolina trovata da Bianca

La signora Giulia Poggi tenterà di allontanare in ogni modo la cagnolina trovata da sua nipote Bianca da Palazzo Palladini ma ben presto finirà per cambiare idea, prendendola a cuore, suscitando il disappunto di Franco e Angela. La donna poi svelerà il vero motivo per cui si era mostrata restia nel tenerla. Leonardo Arena si preparerà a partire per lavoro, ma prima di partire e lasciare Napoli, farà una spiazzante proposta alla Cirillo.

Chiederà alla donna di seguirlo in Sicilia mettendola di fronte ad una scelta davvero difficile. Filippo e suo padre si scontreranno animatamente per questioni di lavoro.

Caos in casa Del Bue

Guido Del Bue e Mariella Altieri proseguiranno con i loro preparativi per il matrimonio e cominceranno a scontrarsi in merito alla scelta dei testimoni di nozze. La scelta si rivelerà più difficile di come immaginavano ed ognuno dei due commetterà l'errore di chiedere ai loro amici di fargli da testimone. La situazione precipiterà inevitabilmente.