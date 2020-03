Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 23 al 27 marzo saranno molteplici i colpi di scena a cui assisteranno i telespettatori. Eugenio esporrà la sua famiglia ai pericoli derivanti dalla sua delicata indagine sul boss del quartiere. Filippo e Serena continueranno a scontrarsi sulla scelta della babysitter di Irene. Marina proseguirà senza sosta nella ricerca del responsabile della morte di Rosato.

Otello farà ritorno a Palazzo Paladini e comincerà a discutere con i condomini.

Eugenio chiederà aiuto a Raffaele

Il magistrato Nicotera, nel tentativo di proteggere i suoi cari, chiederà aiuto a Raffaele. Tutti i tentativi di risolvere la questione risulteranno vani. La scelta di una babysitter per Irene sarà motivo di un nuovo scontro tra gli ex coniugi Sartori. Otello farà ritorno a casa e ciò creerà scompiglio tra i condomini del Palazzo. Eugenio cercherà di tenere Viola all'oscuro di ciò che sta accadendo a causa del suo lavoro, generando il disappunto di Ornella e Raffaele che proveranno a fargli cambiare idea.

A Palazzo Paladini continueranno i battibecchi tra Guido e Renato contro Otello. Bianca avrà modo di portare un nuovo amico alla terrazza generando il malcontento di Giulia.

Viola scoprirà la difficile posizione di suo marito

Viola scoprirà con sorpresa quanto le era stato nascosto fino a quel momento da suo marito in merito alla sua posizione lavorativa. La donna mostrerà senza esitazioni il suo disappunto e la sua preoccupazione per la loro incolumità.

Per questo motivo, il magistrato prenderà una decisione che avrà inevitabili conseguenze su tutta la famiglia. Roberto farà una scelta che finirà per inasprire ancora di più il rapporto tra Filippo e Serena. Vittorio cercherà di sedare i dissapori di Otello nei confronti di suo padre e di Renato Poggi.

Marina continuerà ad indagare per scagionare Fabrizio

La Giordano continuerà ad indagare senza sosta per scagionare Fabrizio.

Con l'avvocato Leone si concentrerà sulle mosse dell'assistente di Sebastiano e alla fine sarà proprio lei ad avere una importante intuizione per arrivare alla verità. Viola, consapevole dei rischi che corre, deciderà di stare comunque accanto ad Eugenio che a sua volta deciderà di dare una svolta alle indagini puntando l'attenzione su Tregara. Serena e Filippo in maniera glaciale cominceranno a cercare la babysitter.

Alberto Palladini cercherà in ogni modo di distaccarsi dal padre di Clara mentre Niko e Susanna valuteranno attentamente il da farsi in merito ad una proposta di Nicotera. Marina e Aldo Leone si confronteranno sul da farsi per seguire la nuova pista che potrebbe scagionare Fabrizio.

Il loro comportamento finirà per creare una reazione imprevista della persona sospettata.