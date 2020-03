La puntata di sabato 13 marzo del serale Amici 2020 è stata piuttosto irrequieta, segnata non solo da ottime esibizioni, ma anche da discussioni molto accese. Oltre alla lite tra Javier e Nicolai e quella tra Alessandra Celentano e Luciano Cannito, c'è stato anche lo scontro tra Maria De Filippi e il ballerino Valentin. Quest'ultimo ha deciso di abbandonare il programma perché la conduttrice lo ha ritenuto troppo irrispettoso e poco collaborativo rispetto agli altri suoi colleghi. La scena non è stata affatto gradita dai telespettatori del talent show di Canale 5 che si sono riversati su Twitter per scagliarsi contro la conduttrice, rea di aver umiliato il ballerino.

I duri commenti degli utenti di Twitter dopo il terzo serale di Amici 19

I commenti di Twitter contro Maria De Filippi e a favore di Valentin sono davvero tanti, uno tra questi è: "Cara Maria, questa volta hai toppato alla grande! Bravo Valentin che se n’è andato. E Javier doveva fare lo stesso. Vi consiglio di resettare il programma perché stasera avete davvero toccato il fondo". Poi, c'è chi sostiene che la conduttrice sia stata costretta a mettere in scena discussioni e teatrini perché Amici 19 starebbe diventando noioso per i telespettatori: "Amici 19 non più un programma attuale.

È noioso. E Maria De Filippi lo sa benissimo. Ieri sera una scena orribile in un momento che doveva essere goliardico". Infine, qualcuno ipotizza che Valentin sia stato spinto ad allontanarsi dal talent show di Canale 5 per aver scoperto gli altarini della produzione: "Valentin cacciato perché ha toccato davvero un tasto dolente". Insomma, le ipotesi sulla cacciata del danzatore sono diverse, ma qual è la verità?

Chissà, per ora non è dato saperlo e tutto si scoprirà con il passare dei giorni.

Cara Maria, questa volta hai toppato alla grande! Bravo Valentin che se n’è andato di fronte sto schifo! E Javier doveva fare lo stesso. Vi consiglio di resettare il programma perché stasera avete davvero toccato il fondo! #Amici19 https://t.co/goswKElqII — Veronica (@Vevy88) March 13, 2020

#amici19 non più un programma attuale. È noioso. E #mariadefilippi lo sa benissimo ieri sera una scena orribile in un momento che doveva essere goliardico. — Caterina (@EchelonDiva) March 14, 2020

Valentin cacciato perché ha toccato davvero un tasto dolente. — 𝚂𝚑𝚊𝚛𝚘𝚗 - 💌 (@arducsbebek) March 13, 2020

Amici 19, Valentin difeso da Raimondo Todaro

Oltre gli utenti di Twitter, anche Raimondo Todaro si è schierato dalla parte di Valentin.

Ieri sera, infatti, il ballerino professionista ha scagliato una frecciatina contro Amici scrivendo: "La diretta non è per tutti". Forse la frase era indirizzata a Maria De Filippi, che ha lasciato che il ragazzo si autoeliminasse dal programma senza troppe pretese. Nei vari scheenshot postati sul web, Raimondo ha dichiarato: "Stasera non ci ho capito niente veramente, serataccia". Inoltre, Todaro sostiene che Valentin sia stato cacciato dal talent show di Canale 5 perché non serviva più, mentre Javier l’hanno pregato di rimanere perché funge da escamotage per far vincere Nicolai. Insomma, non si sa cosa accadrà e se sarà davvero Nicolai a vincere il programma, ma ciò che emerge da dietro le quinte sembra una realtà poco cristallina.