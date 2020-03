Il Paradiso delle Signore 4 continua a sorprendere i telespettatori con le emozioni dei protagonisti. Le storie si svolgono a Milano, nel 1961, e coinvolgono i personaggi che ruotano intorno al grande magazzino della città. Nella puntata di martedì, 17 marzo, Agnese si avvicinerà ad Armando per aiutarlo con il mal di schiena. Gabriella dovrà iniziare a fare i conti con le critiche per la nuova collezione, mentre Angela penserà di lasciare Riccardo. Infine, Ludovica, insospettita da Achille Ravasi, si confiderà con Umberto.

Per le anticipazioni, al Paradiso delle Signore arriveranno critiche per il bikini

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì, 17 marzo, raccontano che Armando sarà colpito da un forte mal di schiena. Agnese aiuterà il suo amico, sostenendolo con premura e chiedendogli di stare a casa, ma Ferraris non se la sentirà di sospendere il lavoro. Al magazzino, infatti, ci saranno molte cose da fare per Rocco e Armando non vorrà lasciarlo solo. Intanto, al Paradiso uscirà la collezione della nuova stagione che vedrà come capo di punta il bikini.

La novità porterà a molte critiche, soprattutto nei confronti della stilista Gabriella che dovrà fare i conti anche con chi non sarà d'accordo con il suo operato. Tuttavia, la giornalista Enza Sampò risolleverà l'umore della ragazza, facendo visita al grande magazzino ed esprimendo la sua ammirazione nei confronti del coraggio dello staff del Paradiso.

Al Paradiso delle Signore, nelle trame del 17 marzo Ludovica si confiderà con Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 17 marzo rivelano che, nella puntata di martedì, Ludovica comincerà a dubitare di Achille. Il comportamento dell'avvocato a cui Flavia ha affidato il patrimonio delle Brancia, resterà dei sospetti in Ludovica. La ragazza deciderà di confidarsi con Umberto Guarnieri che non aspettava altro che un pretesto per mettersi contro il suo storico rivale.

Nel frattempo, dopo essersi lasciata andare con Riccardo, Angela ripenserà alla sua storia clandestina con lui. La giovane Barbieri giungerà alla conclusione di non essere all'altezza del rampollo Guarnieri e, sebbene a malincuore, deciderà di mettere fine alla loro storia segreta. Nonostante i sentimenti che Angela prova da mesi per Riccardo, sarà portata a pensare che il loro legame sia sbagliato e che possa portarla a soffrire a causa delle grandi differenze sociali che li dividono.

