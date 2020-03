Tensione alle stelle nel corso della terza puntata del serale di Amici. Fin dalle battute iniziali del programma Maria De Filippi si è trovata a gestire malumori e tensioni con Nyv che è finita subito in eliminazione. Quest'ultima è stata punita dai professori per aver abbandonato la casetta, salvo poi fare dietrofront, e per essersi allontanata dallo studio durante le prove. Il clima si è ulteriormente surriscaldato in occasione della sfida tra i ballerini Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii. La giuria ha premiato l'ucraino che aveva punzecchiato e criticato il compagno di avventura.

Un verdetto che ha fatto perdere le staffe al cubano che ha prima puntato l'indice contro Vanessa Incontrada e poi, dopo aver lasciato il microfono sul pavimento, ha lasciato lo studio.

Dopo una lunga attesa il giovane è rientrato in studio ed è riuscito a conquistare il pass per la successiva puntata. Diverso l'epilogo per Valentin Alexandru Dumitru che è stato invitato dalla conduttrice a lasciare lo studio dopo che ha manifestato l'intenzione di ritirarsi perché non riusciva ad esprimersi al 100% e contestato la giuria.

La De Filippi non ha gradito: "Per me puoi anche andare via, non stai rispettando chi ha voglia di restare qui" - ha affermato la moglie di Costanzo. Una presa di posizione che non è piaciuta ai fan del programma che sui social hanno criticato la conduttrice per aver avuto un comportamento più 'morbido' con gli altri allievi.

Amici, alta tensione tra Javier e la giuria: il ballerino va via e poi fa dietrofront

La rivalità tra i ballerini ha caratterizzato la terza puntata di Amici. Fin dal suo arrivo nella scuola di Amici Nicolai si è contraddistinto per il suo atteggiamento sopra le righe. L'ucraino ha più volte ribadito di sentirsi più forte rispetto ai compagni di avventura e non ha risparmiato stoccate nei confronti di Javier.

Provocazioni che non sono mancate anche nel corso della puntata di ieri sera, 13 marzo, con Gorodiskii che è arrivato a giocarsi una 'maglia' per la quarta puntata con il cubano.

Subito dopo la sfida il giovane ha riferito di essere sicuro di aver convinto i giudici ed ha nuovamente discusso con il maestro Timor Steffens. Alla fine la giuria ha premiato Nicolai. Il verdetto ha provocato la reazione stizzita di Rojas che ha lasciato lo studio. Quando la squalifica sembrava inevitabile, il ventiduenne è rientrato in studio ed ha vinto la sfida con Nyv restando così in gara.

Valentin 'cacciato' dalla De Filippi, il web insorge contro la conduttrice

Le tensioni non sono finite e quando Maria De Filippi ha chiesto a Valentin un giudizio sulla sua performance si è accesa una nuova rovente discussione. Il ballerino ha riferito che fatica ad esprimersi al meglio perché si focalizza l'attenzione su situazioni che non hanno nulla a che vedere con il ballo. Il rumeno ha puntato l'indice contro la giuria per aver preferito l'esibizione di Nicolai rispetto a quello di Javier: "Lascio anche se vinco la sfida con Jacopo". La conduttrice ha perso le staffe ricordando al rumeno di aver voluto una maestra personale (Natalia Titova) con la quale non si è comportato bene.

Immediata la replica del ballerino: "Ora perché ho detto questa cosa metti in mezzo altri discorsi" - ha precisato Valentin che, probabilmente, pensava che la moglie di Costanzo alludesse ai rumors relativi al suo rapporto con Francesca Tocca.

La De Filippi ha ribadito che si riferiva alla maestra e non ad altro: "Non lo farei mai". Dopo la presa di posizione della conduttrice, Dumitru ha lasciato definitivamente il programma. "Andremo avanti lo stesso" - ha ribattuto in maniera piccata la moglie di Costanzo. Quest'ultima è finita nel mirino del web con i fan del talent show che l'hanno criticata per aver avuto un atteggiamento più conciliante con Nicolai: 'Non ha detto una parola quando ha attaccato il maestro Steffens ed ha avuto altri atteggiamenti poco garbati" - considerazione avanzata da diversi utenti su Twitter.