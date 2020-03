Vasco Rossi, il rocker emiliano che riempie gli stadi ed unisce tre generazioni con la sua musica, sta affrontando la quarantena leggendo. Proprio ieri, il cantante, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 1 milione e 300.000 followers, una foto in cui sta leggendo un libro. Nella fotografia lui si trova sul balcone di casa sua e, seduto su una sedia, legge un libro. I fan in delirio lo riempiono di cuoricini di apprezzamento e di commenti.

Vasco Rossi e la foto mentre legge un libro

Nella giornata di ieri, Vasco Rossi ha pubblicato sul suo profilo social una foto che lo ritrae seduto al sole sul balconcino di casa sua a Zocca intento a leggere un libro.

La foto mostra un Vasco inedito, come forse non si è abituati a vederlo. Non nella solita veste di rocker che fa live con anche 100.000 persone di pubblico, ma un Vasco solitario, che affronta questo periodo difficile leggendo un libro. Sotto alla foto ci sono stati ben 104.000 like e quasi 2.000 commenti.

Vasco Rossi e la dedica sotto la fotografia

Nel commento sotto alla foto, il cantante di 'Alba chiara' definisce il libro come una consolazione. "Il piacere è diverso, è un po' più forte", continua così Vasco, affermando che con un libro ci vuole pazienza, occorre rallentare, entrarci dentro. Il rocker dice che bisogna anche sforzarsi, è necessario concentrarsi perché non è come andare a ballare, "ma la lettura può dare grandi soddisfazioni".

Leggendo ci si rilassa, ci si arricchisce. Il cantante afferma inoltre che attraverso la lettura si possono arricchire le proprie conoscenze avendo l'impressione di essere in compagnia di qualcuno, di un'altra persona, di un'altra mente. La rock star alla fine della lettura si accorge inoltre di sentirsi più sicuro e di essere in grado di affrontare il mondo con un altro sguardo ed un'altra consapevolezza.

Vasco Rossi, il rientro a casa nei giorni di emergenza e l'invito ai fan a non uscire

Qualche giorno fa, Vasco Rossi si trovava negli Stati Uniti, quando in Italia era già entrato in vigore il decreto che vieta gli spostamenti. Il cantante emiliano ha preferito ritornare nel dunque nel nostro paese con un volo privato. In questo post, pubblicato sul suo profilo Instagram, la rock star annunciava che sarebbe tornato a casa.

"Quando il gioco si fa duro.. i duri cominciano a ballare ! sto cercando di tornare in Italia..ad ogni costo !"

Il cantante, infatti, è riuscito a rientrare nella sua casa in provincia di Modena, in modo da essere più tranquillo ed affrontare questo periodo di restrizioni nella sua abitazione.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, il cantante ha così esortato i suoi followers a rimanere a casa utilizzando come incentivo il testo di una sua vecchia canzone: 'Quanti anni hai': "Meglio che rimani a casa, Meglio che non esci stasera perché la notte non è più sicura, e non è nemmeno più sincera".