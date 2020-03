In queste ore sui social network moltissimi utenti stanno mormorando in merito a due volti famosissimi: stiamo parlando di Veronica Burchielli e Andrea Iannone. Stando ad una segnalazione del blogger Amedeo Venza, pare che i due si siano scambiati dei 'like' sospetti nell'ultimo periodo.

Solamente due giorni fa, Veronica Burchielli ha annunciato su Instagram la rottura con Alessandro Zarino. L'ex tronista di Uomini e donne ha confessato di avercela messa tutta per recuperare la sua favola d'amore, ma invano.

Andrea Iannone invece come è ormai noto, ha chiuso la liaison con Giulia De Lellis.

La segnalazione di Amedeo Venza

Mentre gli amanti di Uomini e Donne erano impegnati a cercare informazioni sulla rottura definitiva tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli, Amedeo Venza ha lanciato uno scoop inaspettato.

L'opinionista Mediaset e appassionato di Gossip, in queste ore ha sorpreso tutti i suoi fan su Instagram: "Sta per nascere una nuova coppia, ma credo che dobbiamo attendere il dopo quarantena." L'ex protagonista del dating-show di Canale 5 per rafforzare le sue parole, ha allegato uno screenshot in cui vengono mostrati i like di Veronica all'indirizzo del pilota della MotoGp.

Lo stesso Amedeo Venza ha spiegato di avere fotografato tutto in modo da avere le prove, qualora la Burchielli ci ripensi e faccia un passo indietro.

Al momento da parte dei due diretti interessati tutto tace, ma non è escluso che i due si siano scambiati dei messaggi in privato. Visto che sono entrambi single, non ci sarebbe nulla di male se intraprendessero una conoscenza o addirittura una liaison.

Giulia De Lellis: la frecciatine di Andrea Iannone

Andrea Iannone complice anche la quarantena forzata, ha deciso di interagire con i suoi fan. Attraverso il suo profilo Instagram, il pilota della MotoGp ha spiegato che in questo periodo di "reclusione" ha capito cos'è importante e cosa no. Ad oggi lo sportivo, si è detto felice per essere in compagnia della sua famiglia.

Tra le varie domande ricevute, un utente ha chiesto ad Andrea quali caratteristiche dovesse avere la sua fidanzata.

La risposta del diretto interessato non ha tardato ad arrivare: "Lo confesso: odio l'ipocrisia, le bugie e l'irriconoscenza". Quest'ultima frase pronunciata da Andrea Iannone, per molti utenti sarebbe stata una chiara frecciatina a Giulia De Lellis.

D'altronde le voci dei rumors sul ritorno di fiamma tra l'influencer romana e Andrea Damante, diventano sempre più insistenti. A questo punto è evidente che Andrea Iannone e Giulia De Lellis non si siano lasciati in un modo così pacifico, come riferito in una diretta Instagram dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.