Adriana Volpe è sicuramente stata uno dei volti più apprezzati dal pubblico dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. La sua uscita volontaria, per cause di forza maggiore dovuta alla scomparsa del suocero, è stata una doccia fredda per tutti. I telespettatori e i commenti sul web la davano per vincitrice della quarta edizione del reality. Appena è uscita dalla casa di Cinecittà, in diverse occasioni ed interviste, la conduttrice Rai ha detto che sicuramente fra i sogni che aveva c'era quello di condurre una trasmissione e sembra che quel momento sia arrivato.

La trasmissione in diretta su TV8 condotta da Adriana Volpe

Nella giornata di mercoledì 29 aprile, Adriana ha pubblicato queste fotografie sul suo profilo Instagram.

La prima immagine pubblicata è relativa a un repost fatto dalla Volpe, di un post apparso sul profilo Instagram di TV8. Nella foto appare la show girl con la scritta "Benvenuta Adriana!". Questa frase anticipa il caloroso benvenuto dato alla conduttrice che farà parte della squadra del canale Sky. All'ex gieffina è stata infatti affidata la conduzione di un programma accanto ad Alessio Viola.

Il nuovo programma televisivo di Adriana Volpe

Adriana Volpe si è mostrata entusiasta per questa nuova avventura che si accingerà ad intraprendere. "Non vedo l'ora di entrare nelle vostre case insieme ad una squadra all'avanguardia targata Sky", è iniziata così la didascalia che ha accompagnato la foto apparsa sul profilo social della ex conduttrice Rai. Adriana si è detta felice di iniziare questa sfida professionale insieme ad Alessio Viola.

La Volpe ha svelato che si tratterà di una trasmissione che andrà in onda in diretta ogni giorno della settimana, da lunedì a venerdì, a partire da questa estate. I dettagli di questo nuovo programma sono ancora pochi e Adriana ha proseguito scrivendo: "Da questa estate sempre insieme! Io ci sarò... voi sarete con me?".

La reazione dei followers di Adriana

Il profilo Instagram di Adriana Volpe ha raggiunto quasi 400.000 followers e la sua popolarità è sicuramente aumentata dopo l'esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia.

Il post con questa anticipazione della show girl, in solo un'ora ha raggiunto quasi 10.000 like e centinaia di commenti. Non sono mancati sotto al post della conduttrice, messaggi di incoraggiamento e felicità da parte di personaggi dello spettacolo. Giulia Salemi ha commentato così la notizia: "Felice per te Adry Fox te lo meriti". Il suo amico ed ex collega ai 'Fatti Vostri', Marcello Cirillo ha scritto: "In bocca al lupo Adry". Anche Justine Mattera ha espresso apprezzamenti per la show girl: "Brava Adriana!!! You deserve it!". Insomma, oltre ai personaggi famosi e ai numerosi vip, i followers della Volpe hanno riservato parole di apprezzamento e gioia per questa sfida professionale che affronterà Adriana.

Non resta altro che attendere l'estate o qualche settimana per avere dei dettagli su questa nuova trasmissione televisiva.