Il cast di Amici Speciali è stato ufficializzato pochi giorni fa e, tra i 12 artisti che presto gareggeranno davanti alle telecamere, non figurano tre ragazzi che inizialmente si pensava fossero stati "arruolati" per questo inedito programma. I ballerini Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo Taveira hanno usato i social per precisare che la loro assenza è dovuta a ragioni di sicurezza, mentre Riccardo Marcuzzo ha puntualizzato di aver rifiutato per varie motivazioni l'invito della produzione.

Il cast ufficiale di Amici Speciali

Dovrebbero mancare tra le due e le tre settimane all'inizio di "Amici Speciali", la trasmissione di Maria De Filippi che ha l'intento di mettere in risalto il talento di cantanti e ballerini che sono stati scoperti dalla scuola negli anni passati.

Dopo giorni di indiscrezioni e mezze smentite, nelle scorse ore è stata ufficializzata la lista degli artisti che da metà maggio (la data d'esordio del talent-show non è ancora stata resa nota) si sfideranno davanti alle telecamere per stabilire chi di loro è il migliore.

Ad accettare quest'inedita avventura su Canale 5, sono stati i cantanti:

Alberto Urso

Giordana Angi

Michele Bravi (unico talento scoperto da XFactor)

Random (rapper)

Irama

Gaia Gozzi

Stash, leader dei The Kolors

I danzatori che animeranno lo spettacolo, invece, sono:

Alessio Gaudino

Andreas Muller

Umberto Guadino

Gabriele Esposito

Javier Rojas

I grandi assenti nel cast di Amici Speciali

I ragazzi che a breve parteciperanno alle quattro puntate di "Amici Speciali" in programma, sono quasi tutti ex allievi della scuola e vincitori del talent-show o nella loro categoria di appartenenza oppure in assoluto (ovvero scelti al televoto).

Tra i talenti che sono stati accostati al cast del format prima che venisse ufficializzato, c'erano anche due ballerini molto amati che hanno fatto una bella carriera dopo l'esperienza su Canale 5.

Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo Taveira, infatti, avrebbero dovuto prendere parte alla trasmissione di Maria De Filippi, ma l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese ha fatto cambiare i piani.

Entrambi i danzatori, nelle scorse ore hanno usato i social network per spiegare ai fan perché non figurano tra i concorrenti di Amici. "Non farò parte del gruppo di artisti. Mi spiace, ma per motivi di sicurezza è stata presa questa decisione e va rispettata", ha fatto sapere il giovane di origini sudamericane, al quale ha fatto eco il collega affermando che non sarà in Tv per scelte che non sono dipese da lui.

Il commento di Riki sul 'distacco' da Amici

Tra i talenti che avrebbero potuto partecipare ad Amici Speciali, c'è anche Riccardo Marcuzzo. Il cantautore, infatti, è arrivato secondo nell'edizione del talent-show che è stata vinta da Andreas Muller, per poi fare una discreta carriera nel mondo della musica.

Dopo aver gareggiato al Festival di Sanremo a febbraio scorso, Riki aveva in progetto il lancio di un nuovo album in primavera e una serie di concerti nei palazzetti in autunno.

L'emergenza sanitaria che ci ha colpito, però, ha fatto slittare tutti questi programmi; i fan del giovane speravano tanto di poterlo rivedere in Tv, magari nello stesso format che l'ha lanciato non molti anni fa.

In merito alla sua assenza nel cast della versione di Amici in partenza a breve su Canale 5, il cantante ha fatto sapere: "Ho preferito dire di no per una serie di motivi, tutto qui. Come con il video per la finale oppure quello per Verissimo.

Seguirò volentieri da casa".