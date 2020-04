Albano Carrisi fa sempre parlare di sé. Questa volta non c'entrano le situazioni sentimentali e il feeling ritrovato con Loredana Lecciso: il cantante è entrato nel dibattito politico. Le frasi pronunciate da Vittorio Feltri nei confronti dei meridionali, definiti come "inferiori" hanno acceso una grande polemica in tutto il Paese.

Se molti edicolanti hanno dichiarato che non venderanno più il quotidiano Libero, di cui Vittorio Feltri è una delle firme di punta, anche Al Bano ha voluto commentare la vicenda.

E, nel programma Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, ha sottolineato che i cretini, così come gli intellettuali, esistono in ogni luogo.

Al Bano: 'Io sono italiano, dal Sud mi sono spostato al Nord e ho coronato i miei sogni'

Nel suo intervento, il cantante di Cellino San Marco ha sottolineato con grande decisione la sua opinione. Ha detto di essere italiano: ''Dal Sud mi sono spostato al Nord e lì ho coronato ogni mio sogno''. Al Bano ha fatto sapere che il Nord è dentro di lui.

L'artista ha detto di non sentirsi come dice qualcuno, riferendosi ovviamente a Feltri, inferiore ma nemmeno superiore.

''I cretini ci sono in un luogo e cretini ce ne sono anche nell'altro luogo". Così come - spiega Al Bano - intellettuali ce ne sono in un luogo e nell'altro. Carrisi conclude il suo ragionamento chiedendosi se abbia ancora senso stare a parlare di Sud e di Nord che sono solo punti geografici.

Al Bano prosegue nel suo ragionamento evidenziando come quella del direttore di Libero, sia stata una figuraccia perché l'intelligenza c'è sia da una parte sia dall'altra e va seguita la strada dell'intelligenza. E se qualcuno dice che da una parte si è inferiori e dall'altra si è superiori è proprio quella persona a fare una pessima figura.

Le affermazioni di Feltri hanno causato la rabbia di molti edicolanti che non vendono più Libero

Vittorio Feltri, non è nuovo a provocazioni anche forti in questo ultimo periodo. Recentemente si è anche chiesto su Twitter se il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il suo portavoce Rocco Casalino fossero anche amichetti. Ora nella trasmissione Fuori dal Coro condotta da Mario Giordano, commentando l'emergenza coronavirus, aveva affermato che molti avrebbero goduto per il fatto che il virus abbia colpito più duramente la Lombardia. Sempre secondo Feltri, coloro avrebbero sentimenti di rabbia e invidia contro i lombardi poiché che subiscono un complesso di inferiorità.

A questo punto è arrivata la frase incriminata: Feltri ha affermato che i meridionali sarebbero in molti casi siano inferiori. Da qui, tra le molteplici reazioni registrate, c'è stata quella di molti edicolanti che hanno deciso di non ritirare e quindi di non vendere più il quotidiano Libero.