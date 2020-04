Francesca Tocca ha rotto il silenzio. L'insegnante di ballo ad Amici 19 è stata protagonista di un duro sfogo su Instagram. La giovane dopo la rottura con Valentin Alexandru aveva scelto la via del silenzio, ma in queste ore sembra essere arrivata davvero al limite. La diretta interessata senza troppi peli sulla lingua, ha lasciato intendere di essere stanca di tutto.

Come è ormai noto, Valentin Alexandru e Francesca Tocca hanno avuto una frequentazione durante Amici 19. La liaison tra i due è stata interrotta bruscamente dall'allievo del talent-show: "Al di là dei sentimenti la cosa che conta di più è la famiglia".

L'ex moglie di Raimondo Todaro sbotta su IG

Francesca Tocca è stata protagonista di un duro sfogo su Instagram. Seppur in maniera completamente inaspettata, la maestra di ballo, nella serata di domenica 5 aprile, tramite una Stories ha scritto: "Eh basta. Mi avete un po' rotto le scatole. Anzi, mi avete rotto il c..., le scatole non rendono tanto l'idea. Buona serata".

Con tutta probabilità l'ex moglie di Raimondo Todaro è arrivata davvero al limite in seguito ai numerosi messaggi ricevuti. Quando Valentin aveva ammesso la relazione con la sua professoressa, alcuni "leoni da tastiera" avevano preso di mira entrambi.

Il ballerino rumeno era stato etichettato come un "rovina famiglie"; l'insegnante di danza invece, era stata accusata di aver messo fine al suo matrimonio per un "bambino".

In realtà, il matrimonio tra Francesca e Raimondo Todaro era andato in crisi già dallo scorso autunno. Inoltre alcune fonti vicine alla coppia avevano dichiarato che i due coniugi non vivevano più sotto lo stesso tetto dal mese di dicembre.

Dunque la Tocca aveva tutto il diritto di rifarsi una vita senza essere giudicata.

Nei giorni scorsi, la stessa Francesca aveva pubblicato un suo scatto sul proprio account social in cui diceva: "Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare". Poco dopo la maestra della scuola talent più famosa d'Italia ha aggiunto: "Io dico che c'era un tempo sognato, che bisognava sognare".

Giulia Pauselli consola la sua amica e collega

Visto il momento delicato vissuto da Francesca Tocca, Giulia Pauselli ha deciso di scendere in campo per sostenere la sua amica e collega.

La fidanzata di Marcello Sacchetta e ballerina di Amici 19, ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui si trova con Francesca. Come didascalia la giovane ha cercato di far sentire tutta la sua vicinanza alla maestra di danza: "E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te".

Un messaggio che è stato molto apprezzato anche dai follower della Pauselli.