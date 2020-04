La programmazione tv di Rai 1 di domenica 3 maggio offre contenuti di vario tipo, ma con una predilezione per il genere femminile e per la fascia di età che va dai 35 anni in su. Il palinsesto si compone di varie proposte religiose nel corso della mattinata, di contenitori per famiglie in orario pomeridiano, dei classici game show della sera e della fiction di qualità nel prime-time. Come ogni domenica, infine, ad abbassare simbolicamente la saracinesca sulla programmazione del dì festivo sarà lo Speciale TG1.

Programmi tv di Rai 1 per domenica 3 maggio: mattina e pomeriggio

Il palinsesto televisivo di Rai 1 di domenica 3 maggio viene inaugurato alle ore 06:00 da "A Sua Immagine", programma dai contenuti spirituali condotto da Lorena Bianchetti. Durante la mattina il format in questione sarà proposto in video anche alle ore 10:30.

Alle 06:30 parte "Unomattina in famiglia". Il contenitore domenicale condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi osserverà dei break per la Santa Messa di Papa Francesco, per il TG1 delle 08:00, per un'edizione del notiziario RaiNews24 alle 09:00 e dal TG1 L.I.S.

alle ore 09:30.

Alle 09:40 l'agenda della rete ammiraglia Rai propone al pubblico da casa "Paesi che vai...luoghi, detti, comuni". In questa puntata il presentatore Livio Leonardi sarà in Umbria, a Perugia, sulle tracce del nobile casato dei Baglioni che governò la cittadina per più di un secolo.

Dopo un altro appuntamento con "A sua immagine", alle 10:55 e alle 12:00 saranno trasmesse rispettivamente la Santa Messa, officiata dalla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, e la Recita del Regina Coeli dalla Santa Croce della Biblioteca del Palazzo Apostolico in Vaticano.

La programmazione mattutina si concluderà con "Linea Verde", in onda dalle 12:20 in poi, e con il TG1 delle ore 13:30.

Passando a descrivere la programmazione pomeridiana, dalle 14:00 Mara Venier apparirà in video per un'altra puntata dello storico format festivo "Domenica In".

Alle ore 17:35, dopo gli aggiornamenti del TG1 e del Meteo, sarà la volta di "Da noi...a ruota libera", con Francesca Fialdini.

Faranno seguito "L'eredità", alle ore 18:45 e l'edizione serale del TG1 delle 20:00.

In prima serata 'L'allieva 2', in seconda serata 'Speciale TG1'

Alle 20:35 gli italiani sintonizzati sul primo canale Rai potranno provare a indovinare le parentele proposte dal quiz "Soliti Ignoti - Il Ritorno", condotto da Amadeus.

Nella fascia prime-time, dalle ore 21:25 in poi, andranno invece in onda due nuovi episodi in replica della fiction "L'allieva 2" intitolati "L'acaro rosso" e "Prison Blues". Alle 23:20, infine, la programmazione domenicale si concluderà con lo "Speciale TG1".