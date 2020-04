Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni delle nuove puntate americane di Beautiful, la celebre soap opera che a distanza di trenta anni dal suo inizio, continua a catturare l'attenzione di milioni e milioni di fedelissimi spettatori. Risultati in forte crescita non soltanto negli Usa ma anche in Italia, dove la soap è tornata stabilmente sopra i tre milioni di fedelissimi al giorno. I colpi di scena, stando agli spoiler americani, non mancheranno: occhi puntati soprattutto su Sally Spectra che si sta fingendo malata terminale ma in realtà sta soltanto prendendo in giro le persone a lei care.

Beautiful, le anticipazioni americane: Sally finge sulla grave malattia

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Sally ha fatto credere alle persone che le stavano vicine di essere gravemente malata e che le restava pochissimo tempo da vivere. Un vero e proprio piano che la giovane Spectra ha studiato a tavolino soltanto per cercare di rifare nuovamente breccia nel cuore di Wyatt, dopo che quest'ultimo l'ha lasciata per mettersi con Flo.

Complice in questo piano diabolico sarà la dottoressa Penny Escobar, amica della Spectra, la quale accetterà di far parte di questa situazione perché sogna da sempre di poter lavorare nel mondo della moda.

Gli spoiler della soap opera americana, infatti, rivelano che Penny pur essendo diventata una dottoressa non nutre una vera passione verso la sua professione, dato che è stata costretta dalla sua famiglia a seguire quegli studi.

Il vero sogno di Penny è da sempre quello di poter entrare nel mondo della moda e Sally, approfittando di questa situazione, ha chiesto alla Escobar di diventare sua complice e in cambio le ha promesso un'esperienza indimenticabile alla Forrester.

Le bugie di Sally, Ridge parte con Shauna

A quel punto la dottoressa ha accettato, ma con il passare dei giorni e delle settimane verrà sempre più sopraffatta dai sensi di colpa e vorrebbe che Sally dicesse subito a tutti che in realtà le hanno sbagliato la diagnosi e che non è malata terminale. Le anticipazioni di Beautiful, però, rivelano che la Spectra non vuole 'rompere l'incantesimo', perché teme che in questo modo Wyatt si allontani di nuovo da lei.

Riuscirà Sally a portare avanti questa farsa ancora per molto tempo? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.

E poi ancora occhi puntati su Ridge: gli spoiler che arrivano dagli Usa rivelano che dopo l'ennesima delusione d'amore con Brooke, deciderà di partire per Las Vegas ma non lo farà da solo. L'aitante Forrester sarà in compagnia di Shauna e il rapporto tra i due si rafforzerà sempre più.