Pechino Express si prepara a raggiungere la fine di questa edizione 2020 che, a dire del conduttore Costantino della Gherardesca, è stata l'edizione più faticosa, ricca di spostamenti anche piuttosto lunghi e difficoltosi tra la Thailandia, la Cina e la Corea del Sud.

Anticipazioni nona puntata

Dopo la conclusione dell'ottava puntata, andata in onda martedì 31 marzo, le quattro coppie rimaste in gara hanno salutato la Cina per raggiungere la Corea del Sud, ultima tappa di questa edizione 2020. Man mano che ci si avvicina sempre più alla finalissima che eleggerà la coppia vincitrice di questa edizione del famoso Reality Show i rapporti tra i concorrenti diventano sempre più spietati: se all'inizio vi era una sorta di alleanza/patto tra le coppie dei Wedding Planner, composta da Enzo Miccio e la sua collaboratrice Carolina, e i Gladiatori, composta da Max Giusti e Marco Mazzocchi, adesso ogni coppia pensa a se stessa e punta alla vittoria.

Nella nona puntata, che andrà in onda martedì 7 aprile sempre su Raidue, le quattro coppie saranno finalmente in Corea del Sud: la missione di questa puntata è quella di percorrere 352 chilometri attraversando le città di Busan, città di partenza, la città di Namwon dove si svolgerà la prova vantaggio per arrivare alla città di Taekwondowon.

Come è stato mostrato nel Pechino Extra alla fine dell'ottava puntata, sembrerebbe che i Wedding Planner, capeggiati dallo spietato Enzo Miccio, commettano un errore: in realtà, l'autrice di tale errore sarà Carolina ed Enzo non è disposto a perdonarla perché a questo punto della gara non sono ammessi errori.

Continueranno i litigi tra le componenti della coppia delle Top, ovvero Ema Kovac e Dayane Mello: sembra che le ragazze non riescano a trovare un punto di incontro e chissà se questo astio tra loro non le penalizzi anche nella gara. Non hanno, invece, ormai nulla da perdere i Gladiatori che non pensavano di arrivare fino alla semifinale e che perciò vivranno queste ultime due puntate con leggerezza: e chissà se proprio questo modus operandi non li premi, a patto che riescano a cavarsela meglio con i passaggi.

Infine, c'è la coppia rivelazione di questa edizione, quella composta dalle collegiali Nicole e Jennifer: le ragazze, dopo aver vinto molte delle ultime prove e tappe, sono viste con sfida dagli altri concorrenti.

La nona puntata sarà caratterizzata dalla famosa prova dei 7 mostri: per chi non lo sapesse, i concorrenti dovranno mangiare 7 pietanze a base di insetti, vermi e cibi di questo tipo che fanno ribrezzo alla sola vista.

Nel video di Pechino Extra si vede Jennifer che riesce a ingoiare un verme, mentre Enzo ha qualche titubanza dinanzi ad un verme marino dalla forma insolita.

La finale in onda il 14 aprile

Dopo aver attraversato la Thailandia e la Cina, quest'ultima tappa molto tosta a causa della difficoltà dei suoi abitanti a parlare in inglese, le quattro coppie di Pechino Express arriveranno in Corea del Sud. Quasi sicuramente nella nona puntata ci sarà l'eliminazione di una coppia affinchè siano tre le coppie a raggiungere la finalissima che andrà in onda su Raidue martedì 14 aprile e che prevederà una tappa di soli 84 km tra Suwon e la capitale Seoul.