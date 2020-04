L'appuntamento con Il Paradiso delle signore continua ad essere seguitissimo dal pubblico della rete ammiraglia e anche nella settimana che va dal 6 al 10 aprile 2020, verranno trasmessi dei nuovi attesissimi episodi. Ormai si avvicina la Pasqua e al grande magazzino fervono i preparativi. Occhi puntati poi su Federico Cattaneo, in procinto di sottoporsi alla delicata operazione per tornare a camminare ma in queste puntate scoprirà anche del tradimento da parte della sua fidanzata Roberta con Marcello.

Il Paradiso delle signore, spoiler settimana 6-10 aprile: Roberta ammette il tradimento con Marcello

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di programmazione de Il Paradiso delle signore fino al 10 aprile, rivelano che Marcello confesserà a Roberta di avere il timore che Federico possa aver capito che tra di loro c'è stato qualcosa durante la sua assenza per la prima operazione.

Un duro colpo per Roberta che ancora una volta si troverà ad affrontare una situazione delicata, dato che il suo fidanzato è in procinto di partire per la Svizzera, dove si sottoporrà ad una nuova operazione. Tuttavia Roberta non riuscirà a mantenere il segreto e alla fine deciderà di confessare a Federico tutta la verità.

La ragazza prenderà coraggio e ammetterà che tra lei e Marcello c'è stato un bacio: un durissimo colpo per Federico, che la lascerà freddamente e di lì a poco partirà per la Svizzera.

Una situazione difficilissima per Roberta, che non potrà fare altro che sentirsi impotente nei confronti del suo fidanzato.

E poi ancora gli spoiler della nuova settimana de Il Paradiso delle signore con gli episodi in onda dal 6 aprile in poi rivelano che per Adelaide si avvicinerà il momento delle fatidiche nozze. La sera prima, però, la donna passerà una notte con Umberto durante la quale i due si lasceranno andare alla passione travolgente per l'ennesima volta.

Il giorno dopo, però, Adelaide deciderà di non venire meno all'impegno preso e così convolerà regolarmente a nozze.

Gabriella soffre ma Cosimo la tirerà su

Occhi puntati poi su Gabriella, la quale soffrirà molto per la situazione che si è venuta a creare anche con Agnese che in questi nuovi appuntamenti la lascerà da sola in una delicata situazione lavorativa. A favore di Gabriella, però, arriverà Cosimo che ancora una volta riuscirà a tirarla fuori dagli impicci.

Intanto Laura porterà al Paradiso delle uova di cioccolato che ha confezionato lei stessa per le sue colleghe di lavoro. Vittorio le noterà e rimanendo affascinato dalla produzione della nuova venere, le chiederà di realizzare circa un centinaio di uova da poter regalare alle varie clienti del Paradiso.