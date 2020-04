Le anticipazioni della nota soap opera spagnola Il Segreto riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 aprile, il tenente Cepeda darà una triste notizia a Carmelo e gli annuncerà che non c'è più niente da fare per salvare Puente Viejo, poi lo informerà che il paese verrà inondato dopo poche ore. Ma Carmelo non accetterà tanto facilmente le parole del tenente e cercherà in ogni modo di evitare la terribile tragedia che sconvolgerebbe la vita di tutti gli abitanti.

Intanto Gracia deciderà di non partire più insieme alla cugina. In seguito Severo e Carmelo andranno a parlare con il sottosegretario Garcia Morales per cercare di convincerlo a salvare il paese ed evitare una strage.

Il Segreto: Severo si confronta con Carmelo

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 6 al 10 aprile, il tenente Cepeda informerà Carmelo che entro poche ore Puente Viejo sarà sommersa dalle acque. Il primo cittadino ovviamente non riuscirà ad accettare tale tragica situazione e con l'aiuto di Severo farà di tutto per evitare il peggio.

Più tardi Gracia deciderà di non partire con sua cugina Andalucina, poiché non se la sentirà di lasciare il paese e vorrà rimanere al fianco dei suoi concittadini.

Successivamente Severo vorrà avere un confronto con Carmelo per chiedere all'uomo come mai non sia favorevole alla sua proposta di riavviare la fabbrica di gallette.

Spoiler Il Segreto: Francisca angosciata

Francisca Montenegro sarà assai angosciata e amareggiata, poiché l'acqua raggiungerebbe velocemente le abitazioni di Puente Viejo, così la donna ripenserà al passato e ai ricordi che la legano da sempre alla cittadina.

In particolare a Donna Francisca verranno in mente tutte le persone con le quali ha avuto a che fare, come Pepa e Tristan, Ramiro, Nicolas, Mariana, Soledad e Juan.

Intanto Carmelo avviserà tutti gli abitanti di allontanarsi dal paese il prima possibile. Successivamente però Puente Viejo riuscirà a salvarsi: il sottosegretario Garcia Morales, infatti - prima di morire in un'esplosione - ordinerà ai militari di bloccare l'inondazione del paese prima che sia troppo tardi.

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Segreto

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate de Il Segreto è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in televisione, attraverso il sito dedicato MediasetPlay.it. La registrazione è completamente gratuita.

Sull'apposita piattaforma, inoltre, si possono trovare altri contenuti interessanti come i video-clip relativi agli spoiler e ai personaggi de Il Segreto.