Prosegue l'appuntamento con le notizie su Beautiful, la soap opera che ha visto per la prima volta in 33 anni fermare le sue riprese sul set a causa dell'attuale emergenza sanitaria. Nonostante questo, gli spoiler in onda ad aprile negli Usa, rivelano che Ridge Forrester prenderà una decisione sorprendente dopo aver appreso il tradimento di Brooke Logan. In particolare, l'uomo deciderà di accompagnare Shauna Fulton a Las Vegas. Un'occasione, che permetterà ai due di avvicinarsi moltissimo.

Beautiful, trame: la vendetta di Quinn

I telespettatori della soap opera americana assisteranno a numerosi colpi di scena per questo inizio mese di aprile, nonostante lo stop alle riprese sul set americano dovuto all'emergenza sanitaria. Le nuove trame di Beautiful, in onda ad aprile sull'emittente statunitense Cbs, si soffermano sulle conseguenze del bacio scambiato tra Bill e Brooke, immortalato in un video ed inviato a Katie e Ridge (Thorsten Kaye) grazie alla complicità di Quinn (Rena Sofer).

Quest'ultima, infatti, deciderà di mostrare il video del tradimento di Brooke durante la festa riappacificazione con il marito per vendicarsi della sua amica Shauna.

Brooke cerca di far pace con Ridge

Se la Logan apparirà molto arrabbiata per essere stata nuovamente tradita dal fidanzato e da sua sorella, Donna cercherà di fare da paciere tra quest'ultima e lo stilista. La Fuller, nel frattempo, ammetterà di essere stata lei a mandare il video incriminato, tanto che Eric cercherà di convincerla a firmare un armistizio con Brooke (Katherine Kelly Lang).

Proprio quest'ultima cercherà di trovare un modo per ricongiungersi a Ridge Forrester, non sapendo che ha in programma di partire da Los Angeles in dolce compagnia.

Ridge si avvicina a Shauna durante il viaggio a Las Vegas

Stando agli spoiler di Beautiful, si evince che Ridge deciderà di accompagnare Shauna Fulton a Las Vegas. La donna, infatti, deciderà di lasciare Los Angeles dopo aver capito di non avere un futuro con lo stilista.

Per questo motivo, la madre di Flo (Katrina Bowden) si rifiuterà di essere usata per ingelosire Brooke. Peccato, che il loro legame sia destinato a rafforzarsi sempre di più. Il Forrester deciderà di notificare le carte del divorzio in tribunale? Il padre di Steffy e Brooke, infatti, avevano firmato i documenti necessari per la separazione, sebbene il primo si sia sempre rifiutato di mettere davvero la parola fine tra di loro dopo aver risolto i problemi con Thomas Forrester (Matthew Aktisons). Cosa avanzerà la story-line? In attesa di conoscere maggiori dettagli, si ricorda che queste puntate americane andranno in onda tra otto mesi in Italia a causa della differenza di emissione con gli Stati Uniti.