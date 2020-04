Venerdì 10 aprile si concluderà la nuova settimana di messa in onda de Il Paradiso delle signore, la fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1 che continua ad appassionare un vastissimo numero di telespettatori. Tante le novità e i colpi di scena che vedremo in onda, a partire da Adelaide che ormai è diventata a tutti gli effetti la signora Ravasi. Eppure il suo cuore non è ancora del tutto libero, dato che la contessa continuerà a pensare alla notte d'amore che ha trascorso con il suo amato Umberto.

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle signore del 10 aprile: Adelaide non dimentica Umberto

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa il 10 aprile alle 15.40 circa su Rai 1, rivelano che Adelaide, subito dopo il matrimonio con Achille Ravasi, si preparerà a partire per il viaggio di nozze che la porterà per un po' di tempo lontana da Milano.

Tutti saranno presenti per salutare Adelaide in vista del viaggio che affronterà, tranne Umberto che preferirà non presentarsi.

Un duro colpo per la contessa, la quale si renderà conto che il suo sentimento nei confronti di Umberto non si è affatto assopito. E proprio per questo motivo, prima di mettersi in viaggio, Adelaide deciderà di correre ancora una volta da Umberto per poterlo rivedere: cosa succederà tra i due? Questo ennesimo incontro potrebbe spingere la donna ad evitare di partire con Ravasi?

E poi ancora gli spoiler della prossima puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa venerdì 10 aprile in televisione, rivelano che per Ludovica arriverà il momento di confessare il segreto che l'ha spinta a tornare di nuovo a Milano.

La Brancia, infatti, confesserà di essere in dolce attesa e ovviamente tale notizie non potrà rendere contento Riccardo. Nel frattempo Vittorio dovrà fare i conti con le bugie della nuova venere Laura, che verrà messa alle strette.

Non si ferma la messa in onda de Il Paradiso delle signore su Rai 1

In attesa di vedere in onda questo nuovo episodio di venerdì pomeriggio, vi anticipiamo che la soap opera andrà in onda regolarmente anche tutta la settimana successiva, dal 13 aprile in poi, con cinque nuovi appuntamenti inediti.

Una gran bella notizia per tutti i fan de Il Paradiso delle signore, dato che le produzioni di altre soap sono state 'sospese' come nel caso di Un posto al sole.

La storica serie di Rai 3, infatti, da questa settimana sta andando in onda in replica, dato che la rete ha fermato la produzione dei nuovi episodi per far fronte all'emergenza sanotaria che continua a tenere banco in tutto il nostro Paese e che ha congelato diverse produzioni televisive.