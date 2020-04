In attesa della finalissima del Grande Fratello Vip 4, in onda stasera 8 aprile su Canale 5, Adriana Volpe si è raccontata in un'intervista a Blogo, dove ha parlato della sua esperienza nel reality Mediaset, abbandonato a causa di un grave lutto familiare. L'ex gieffina, inoltre, ha replicato alle ultime dichiarazioni di Giancarlo Magalli in merito a una loro "riappacificazione" e ha messo a tacere alcuni Gossip sulla presunta crisi matrimoniale con il marito Roberto Parli, causata dal rapporto con Andrea Denver.

Infine ha commentato le indiscrezioni sul suo futuro di conduttrice in tv, affiancata probabilmente a Michele Cucuzza.

Le dichiarazioni di Adriana Volpe sulla 'pace' con Magalli

Nel corso dell'intervista rilasciata a Massimo Galanto di Blogo, Adriana Volpe ha raccontato la sua verità riguardo agli attuali rapporti con Giancarlo Magalli, spiegando: "Giancarlo ha detto di voler far pace con me ai giornalisti. Non a me. Probabilmente è una pace mediatica, perché non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze.

Eppure il mio numero ce l’ha". Stando, quindi, alle parole della bella ex gieffina, la pace con il presentatore de I Fatti Vostri non è mai avvenuta. La conduttrice trentina, poi, ha tenuto a ringraziare tutti gli amici, colleghi e persone che con dei messaggi, del tutto inaspettati, hanno espresso vicinanza e solidarietà a lei e alla sua famiglia, dopo il grave lutto che gli ha colpiti. La Volpe, infatti, non sta passando un momento facile a causa della perdita del suocero.

GF Vip 4, la Volpe smentisce il flirt con Denver e la crisi matrimoniale

I gossip all'interno del Grande Fratello Vip 4 continuano ad affiorare in maniera importante. Negli ultimi giorni, infatti, non si parla d'altro che del presunto flirt tra Adriana Volpe e Andrea Denver, che avrebbe messo in seria difficoltà il suo matrimonio con Roberto Parli. Proprio nell'intervista con Blogo, la bella conduttrice ha smentito ogni indiscrezione in merito alla crisi matrimoniale e sul flirt con il modello veronese Denver ha detto: "Tra me e Denver non c’è nulla, se non una bella amicizia nata nella casa, come con tanti altri.

Andrea è un ragazzo garbato e sensibile". La presentatrice ha anche parlato del rapporto con gli altri inquilini, dichiarando: "Ognuno di loro ha impreziosito questo viaggio e credo che continuerà una bella amicizia anche al di fuori del programma". Infine, Adriana Volpe ha detto la sua riguardo al rumor che la vedrebbe affiancare a Michele Cucuzza in un programma mattutino, spiegando che sarebbe molto soddisfatta perché il ruolo le calzerebbe a pennello.