Appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti televisivi della giornata di ieri, lunedì 13 aprile 2020, caratterizzata dalla messa in onda in prime time del concerto Rock Economy che vedeva protagonista Adriano Celentano. Lo show, seppur in replica, è stato fortemente pubblicizzato in questi giorni sui canali Mediaset ma gli ascolti non hanno premiato il Molleggiato, che ha registrato un sonoro flop di ascolti, battuto nettamente sia dalla replica de Il Commissario Montalbano sia dal programma Report in onda su Rai 3.

Gli ascolti del 13 aprile 2020: flop per Rock Economy su Canale 5

Nel dettaglio, gli ascolti della serata di Pasquetta di ieri rivelano che la riproposizione di Rock Economy con Adriano Celentano su Canale 5 è stata seguita da una media di appena 2.2 milioni di spettatori fermandosi ad uno share che ha toccato la soglia dell'8.50%.

Numeri decisamente molto bassi per la prima serata della rete ammiraglia Mediaset, tenendo conto che il concerto è stato quasi triplicato dagli ascolti di Montalbano.

La serie televisiva con Luca Zingaretti, infatti, nel prime time di Rai 1 ha registrato una media di ben 6.1 milioni di fedelissimi spettatori, arrivando al 21.80% di share con picchi di oltre il 25% durante la messa in onda. Su Rai 3, invece, ottimo risultato per la nuova puntata di Report che ha sfiorato la soglia dei 2.5 milioni di spettatori arrivando all'8.60% di share e battendo così anche Canale 5 e Celentano in prime time.

Su Italia 1, invece, ottimo risultato per il film Jurassic Park che ha quasi sfiorato la soglia dei 2 milioni di spettatori con uno share superiore al 7%. Buon risultato anche per Quarta Repubblica, il talk show politico di Rete 4 condotto da Nicola Porro, che ieri sera è stato visto da una platea di 1.575.000 spettatori arrivando al 7%. La replica di Stasera tutto è possibile su Rai 2 con Stefano De Martino, invece, ha totalizzato una media di circa 1.5 milioni con il 5.90%.

La Vita in diretta continua a battere Pomeriggio 5

Nel daytime di ieri 13 aprile, invece, da segnalare gli ascolti in netta crescita di Storie Italiane che nella prima parte registra una media di 1.8 milioni con il 16.77% mentre nella seconda parte cresce arrivando a superare i 2 milioni di spettatori e il 16%. Crescono anche gli ascolti di Linea Verde che totalizza una media di 2.7 milioni di fedelissimi.

Nel pomeriggio, invece, La Vita in diretta continua ad avere la meglio su Pomeriggio 5. Il talk show di Rai 1 ha totalizzato una media di 2.4 milioni di spettatori con il 13.21% contro i 2 milioni registrati dalla D'Urso che si ferma all'11%. In access prime time, Soliti Ignoti con 5.4 milioni batte Striscia la notizia che totalizza 4.9 milioni.