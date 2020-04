Questa sera, 14 aprile, andrà in onda in prima serata su Rai 2, l'ultima puntata dell'ottava edizione di Pechino Express, il game show condotto da Costantino della Gherardesca. In quest'ultimo appuntamento, le ultime tre coppie rimaste in gara (Collegiali, Top e Wedding Planner) per la vittoria finale, si daranno battaglia fino alla fine senza esclusioni di colpi. Infatti, non c'è più nessun patto e tutte le alleanze sono saltate, perché alla fine solo una coppia vincerà l'adventure game.

L'atto finale del programma televisivo si svolgerà a Seoul, dove le tre coppie percorreranno gli ultimi 84 km che dividono Suwon dalla capitale sud coreana.

Infatti, dopo un viaggio lungo 7000 km, dopo aver attraversato tre stagioni e tre affascinanti paesi (Thailandia, Cina e Corea del Sud), i viaggiatori affronteranno le ultime faticosissime missioni. Inoltre, la coppia vincitrice si aggiudicherà un premio in denaro da devolvere all’ONG, che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione.

Anticipazioni finalissima di Pechino Express

I gladiatori erano una delle coppie favorite dal pubblico, ma sono stati eliminati durante la semifinale, quindi ora Enzo e Carolina ed Ema e Dayane restano tra i favoriti del programma.

Invece, Nicole e Jennifer ,che molti davano per spacciat,e passo dopo passo sono giunte alla finalissima e vorranno sorprendere ancora una volta.

Inoltre, si preannuncerà una finale molto agguerrita soprattutto tra le due coppie formate da sole donne. Ma non è tutto, perché sarà una puntata musicale in cui si canteranno canzoni come Gangnam style di Psy e i BTS.

Poi, i Wedding Planner avranno una lite, perché Carolina dopo l'ennesimo rimprovero esploderà contro Miccio e gli dirà che non vuole più essere trattata male dall'uomo.

Resterà da capire se la donna sarà giunta al limite della sopportazione o se sarà colpa della tensione per la tanto attesa finale.

I Wedding Planner sono i favoriti del pubblico

Infine, le tre coppie finaliste dovranno vedersela ancora una volta con il cibo locale della Corea Del Sud, ma abbiamo già avuto dimostrazione che sapranno cavarsela alla grande anche in queste prove.

Non ci resta che attendere la messa in onda della decima puntata di questa sera, per scoprire chi vincerà l’ottava edizione di Pechino Express.

Intanto, sui social pare che i preferiti dei telespettatori siano i Wedding Planner, che avranno ottime possibilità di trionfare, vista la determinazione di Miccio. Vinceranno Enzo e Carolina oppure ci sarà il colpo di scena?. L'appuntamento è per questa sera alle 21:25 su Rai 2.

Inoltre, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutti gli episodi in diretta televisiva, avrà la possibilità di recuperarli in qualsiasi momento sulla piattaforma gratuita di Rai Play.