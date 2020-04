Il talent show che tutti attendevano su Rai Uno era sicuramente Ballando con le Stelle. La trasmissione, che è condotta da tantissimi anni da Milly Carlucci, riscuote un grande successo di pubblico grazie ad esibizioni di grande livello, ad un cast sempre all'altezza delle aspettative e ad una giuria professionale e pungente. Il rientro in Tv sembrerebbe essere ancora lontano.

Milly parla del ritorno del suo talent

Nelle ultime ore, Milly Carlucci ha rilasciato un'intervista su Blogo dove ha palesato esplicitamente che sia troppo presto per poter fare previsioni circa un eventuale ritorno in Tv.

Nonostante inizialmente lei fosse propensa ad andare in onda proponendo ai ballerini di fare esibizioni in stile 'gemelle Kessler', è stata prontamente fermata dalla Rai affinché posticipasse il suo show. La conduttrice ha però voluto evidenziare come ci siano tutti i presupposti al fine di consentire la messa in onda di Ballando Con Le Stelle non appena l'emergenza sanitaria ne darà l'opportunità.

Infatti, a pochi giorni dal blocco generale dovuto alla diffusione del Covid-19, era stata pubblicata la rosa dei Vip che avrebbero presto parte all'edizione 2020 del talent show.

Tra i vari concorrenti e giusto ricordarne alcuni: Lina Sastri, Tullio Solenghi, Rosalinda Celentano, Ninetto Diavoli, Paolo Conticini ed altri. Nomi che comunque, se confermati, dovrebbero arricchire lo spettacolo con esibizione di grande livello interpretativo.

Da 'Pechino' con furore

Quando l'emergenza sanitaria sarà soltanto un lontano brutto ricordo, Milly Carlucci potrà tornare al timone di Ballando Con Le Stelle.

La conduttrice, per l'edizione 2020, potrà contare anche su un concorrente molto amato dal pubblico. Si tratta del conduttore di Pechino Express, Costantino Della Gherardesca. Quest'ultimo, qualche settimana fa, aveva così commentato la sua partecipazione: "Per intrattenervi, per farvi sorridere con me e per farvi ridere di me, farò il ballerino nel leggendario programma di Milly Carlucci".

La prima concorrente ufficiale, con tanto di conferma da parte della conduttrice del talent show, è l'attrice Barbara Bouchet.

Negli ultimi anni, infatti, la madre di Alessandro Borghese era stata più volte data per concorrente. Questa volta, però, la vedremo danzare sul serio.

Non solo Ballando Con Le Stelle

In realtà, su Rai Uno, non solo è stata sospesa la messa in onda del talent show Ballando Con Le Stelle. Infatti, nelle settimane scorse, l'azienda ha deciso di chiudere altre trasmissioni come Vieni Da Me e Detto Fatto. Si auspica che, terminata l'emergenza sanitaria, si possa tornare alla normalità.