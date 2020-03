L'emergenza Coronavirus sta cambiando le abitudini degli italiani e non solo. Infatti, per evitare ogni tipo di rischio, anche i programmi televisivi si devono adeguare e rispettare le regole imposte dal governo. Per questo motivo, Ballando con le Stelle, che comincerà il 28 marzo, ha già messo in atto diverse misure per evitare i pericoli legati al Coronavirus. Infatti, il programma condotto da Milly Carlucci, come rivela Davide Maggio, ha già messo in quarantena il cast dell'edizione del 2020 e tutti i giurati.

Ballando con le stelle affronta l'emergenza Covid-19

Tra qualche settimana prenderà il via la nuova edizione di Ballando con le stelle. Il noto programma Rai si sta già adoperando per mettere in pratica tutte le misure necessarie per affrontare l'emergenza legata al Coronavirus. I ballerini e vip che parteciperanno alla trasmissione sono stati già messi in quarantena e si trovano a Roma esattamente come i giurati Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Mentre Selvaggia Lucarelli si trova a Milano e perciò è possibile che dia i suoi giudizi tramite collegamento.

Inoltre, per rispettare le norme legate al Covid-19 i ballerini non potranno toccarsi e al centro della pista ci sarà un cerchio che delimiterà lo spazio. Anche la famosa sala delle stelle subirà delle modifiche visto che le coppie del programma di Milly Carlucci saranno divise in due stanze per evitare il sovraffollamento. Dunque, anche Ballando con le stelle si adegua alle norme in vigore per evitare ogni tipo di rischio per il Coronavirus.

Alessandra Tripoli non parteciperà a Ballando con le stelle

Ballando con le stelle sta prendendo forma e, in questi giorni, stanno uscendo i nomi dei vip che prenderanno parte a questa nuova edizione. Tuttavia a causa dell'emergenza legata al Coronavirus ci sarà anche qualche defezione. Alessandra Tripoli, infatti, una delle storiche maestre del programma non potrà partecipare allo show. La ballerina è rientrata da Hong Kong dove vive insieme al marito: per tale motivo, la Tripoli dovrà seguire le direttive precauzionali del governo e dovrà rinunciare a partecipare a 'Ballando con le stelle'.

Tra le maestre di danza di questa edizione non ci sarà nemmeno Samantha Togni che ha scelto di non partecipare al programma per dedicarsi ad altri progetti di lavoro. Per quanto riguarda il cast non ci sono ancora tutte le conferme ufficiali anche se sono già circolati i primi nomi. Infatti, dovrebbero partecipare alla prossima edizione Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Costantino della Gherardesca, Gilles Rocca, Daniele Scardina, Vittoria Schisano e Antonio Mara Catalani.