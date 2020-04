Le anticipazioni della soap Beautiful delle puntate che saranno trasmesse da lunedì 4 a domenica 10 maggio 2020 rivelano che ci saranno molti cambiamenti in diverse coppie consolidate della soap. Infatti, Ridge desidererà divorziare con la moglie Brooke e Hope annullare il matrimonio con Liam.

Beautiful: Ridge chiederà a Brooke di firmare i documenti per il divorzio

Ridge si recherà da Brooke con i documenti per il divorzio. Il Forrester chiederà alla moglie di firmarli, in quanto non vuole più ascoltare le sue opinioni negative sul figlio Thomas.

Ridge non vorrebbe divorziare, infatti proporrà a Brooke di mettere da parte i suoi sentimenti di odio verso Thomas, affinché il loro rapporto possa ancora funzionare. Purtroppo, la donna non sarà capace di dare un'altra possibilità al figliastro e lascerà il marito. Intanto nella villa Forrester, Shauna confiderà all'amica Quinn le intenzioni di Ridge riguardo a suo matrimonio. Poco dopo Ridge, avendo trascorso una giornata al dir poco stressante e complicata telefonerà a Shauna per avere conforto.

Anche Eric sarà messo a conoscenza dell'imminente divorzio del figlio da Quinn e Shauna. Intanto giungerà alla villa Thomas che dopo aver parlato con il nonno del suo rapporto con Hope, si recherà da Shauna per convincerla ad andare dal padre. Brooke mentre si troverà a casa penserà che Ridge ritornerà da lei appena scoprirà il vero animo del figlio.

Beautiful: Hope firmerà le carte di annullamento del suo matrimonio

Liam e Steffy avranno un confronto riguardo Thomas. Steffy in un primo momento cercherà di difenderlo, ma dovrà in seguito dare ragione a Liam, cominciando a sospettare degli atteggiamenti del fratello. Infatti, il giovane Forrester sarà pronto a tutto pur di conquistare la fiducia e il cuore di Hope, addirittura plagiando l'unico figlio.

Steffy avvertirà Liam della proposta che Thomas ha fatto a Hope: infatti, il giovane si proporrà di disegnare i modelli per la linea di moda della giovane Logan. Steffy comincerà a dubitare delle vere motivazioni che spingano il fratello a voler partecipare alla sfilata.

Tuttavia, Hope sarà decisa a non scegliere Thomas come stilista per la sua linea e comincerà a cercare un nuovo designer. Intanto Liam chiederà alla ex moglie di tenere d'occhio il fratello non fidandosi di lui e lei accetterà. Carter si recherà da Liam con le carte per l'annullamento del suo matrimonio. Prima di firmare il giovane si recherà dalla moglie per un ultimo chiarimento.

Hope gli dirà di amarlo ancora tanto, ma è decisa nel voler mettere fine al loro matrimonio. Alla Forrester, nel frattempo, Flo racconterà la verità a Thomas sulla piccola Beth. Il ragazzo resterà inorridito per quello che la ragazza ha fatto e si recherà dalla sorella pronto a raccontargli tutto. Alla notizia che Hope e Liam hanno firmato i documenti per l'annullamento del loro matrimonio Thomas deciderà di tacere con la sorella, anche per non farle perdere la piccola Phoebe.