Informazione, intrattenimento, cinema e attualità: per la programmazione tv di domenica 26 aprile la pianificazione di Canale 5 prevede un interessante palinsesto in grado di intercettare e soddisfare più esigenze. In linea generale, l'agenda televisiva della rete ammiraglia di Mediaset per questa giornata festiva sembra stringere più l'occhio al pubblico femminile, ma non mancano trasmissioni e appuntamenti anche per la platea maschile.

Programmazione di Canale 5 per domenica 26 aprile: mattina e pomeriggio

Il palinsesto di Canale 5 di domenica 26 aprile è inaugurato dall'informazione. Dalle 6 in poi, infatti, spazio alla Prima Pagina con gli aggiornamenti meteorologici, con il TG5 della mattina e gli aggiornamenti del traffico che però in questi giorni per ovvie ragioni non presentano criticità.

Alle 8:45 è prevista la messa in onda di un documentario, alle ore 10:00 della Santa Messa, alle 11:20 de "Le storie di Melaverde" con Ellen Hidding, alle 12:00 di "Melaverde" e alle 13:00 del TG5.

Dopo "L'arca di Noè" a cura di Maria Luisa Cocozza, in onda dalle 13:40 alle 14:00, il primo pomeriggio di Canale 5 sarà dedicato alle soap opera e alle telenovela.

Alle 14:05 si rinnova l'appuntamento con "Beautiful". In questo episodio Brooke e Ridge restano particolarmente colpiti da alcuni bozzetti che Thomas ha ideato per la Hope for the future. Successivamente Thomas confida a Sally di avere una cotta per Hope.

Alle 15:30 sarà trasmessa una nuova puntata dello sceneggiato "Una vita". Bellita è affranta perché il pubblico pare non amarla più. Josè e Arantxa cercano di rincuorarla e l'artista alla fine si rinfranca nel sapere che Marcellina e Fabiana hanno ancora molta ammirazione per lei. Felipe intanto chiede aiuto ad alcuni avvocati perché ostacolino la concessione dell'indulto a Ramon, ma nessun collega pare voler accogliere la sua richiesta.

Alle ore 15:00 va in onda il primo dei due film del pomeriggio. Si tratta di "Inga Lindstrom - Giorni d'estate sul Lago Lilja", una produzione tedesca del 2007 con Christina Reiner. La seconda pellicola, invece, sarà proposta alle ore 16:45 ed è "Rosamunde Pilcher: la nebbia d'Irlanda", un altro titolo del 2007, ma di produzione austriaca, con Lara-Joy Körner.

Canale 5, il palinsesto del preserale e della prima serata

Dopo i due film, alle 18:45 ad apparire in video sarà Paolo Bonolis con "Avanti un altro!", alle ore 20:00 ci saranno gli aggiornamenti del TG5 della sera e alle 20:40 spazio a un po' di buonumore con il varietà "Paperissima Sprint".

Infine, nella fascia prime-time, dalle 21:20 fino alle ultime ore della giornata, il palinsesto di Canale 5 prevede la messa in onda di "Live - Non è la D'Urso", il classico contenitore domenicale condotto dalla stessa Barbara D'Urso