Da non perdere le nuove puntate di Beautiful: le anticipazioni degli episodi in onda su Canale 5 dal 27 aprile al 2 maggio pongono l'attenzione su Liam che, nonostante il recente riavvicinamento con Hope, potrebbe rovinare tutto seguendo un invito non proprio disinteressato.

Intanto, ci sarà scompiglio nella famiglia Logan. Flo, scoperto di essere la cugina di Hope, sarà ancora convinta di raccontarle tutto in merito alla finta morte di Beth, anche se Shauna l'ha pregata di non rovinare l'unica possibilità di essere ricca e protetta, ora che è a tutti gli effetti una Logan.

Ad essere in crisi non sarà solo Flo. Zoe infatti, sarà pervasa dai sensi di colpa e potrebbe rovinare i piani di suo padre.

Beautiful, trame settimanali dal 27 aprile al 2 maggio 2020

Hope e Liam, dopo la tragedia che li ha devastati, si sono riavvicinati. A fare il primo passo è stato ancora lo Spencer, convinto di poter salvare il loro matrimonio. Thomas, cotto di Hope, non mollerà la presa e remerà contro il rivale in amore per avere l'attenzione della giovane Logan.

Nella puntata di Beautiful in onda martedì 28 aprile su Canale 5, Quinn avrà un confronto con Wyatt in merito alle sue scelte amorose.

La Fuller non apprezza Sally e vorrebbe che suo figlio si interessasse a Flo, specie ora che è una Logan. Inoltre, Quinn dirà a Wyatt di aver visto la sua dolce metà flirtare con Thomas.

Quinn destabilizza Sally

Non avrà mezze misure la Fuller. Decisa e ferma a raggiungere il suo obiettivo, si recherà a casa di Sally e le dirà chiaramente di lasciare in pace Wyatt. Se non ascolterà il suo avvertimento, per lei arriveranno tempi bui.

Cosa avrà intenzione di fare la designer di gioielli?

Stando alle anticipazioni settimanali di Beautiful, Hope continuerà a soffrire per la perdita di Beth, anche se Liam e Thomas, sebbene con intenti diversi, non la lascino sola un momento.

Zoe invece, dopo aver scoperto che Flo è una Logan, temerà che possa rivelare ad Hope la verità sullo scambio di culle di Beth. La Buckingam così, dirà a Brooke di avere il sentore che la Fulton possa approfittare del cognome importante che ora porta, ma la Logan non le darà ascolto.

Proposta di matrimonio rifiutata

Svolta nel rapporto tra Katie e Bill che, grazie al piccolo Will, si sono ritrovati. Lo Spencer, certo dei suoi sentimenti, chiederà alla Logan di sposarlo ma, inaspettatamente, riceverà un rifiuto. Katie non si sente ancora pronta a questo grande passo, nonostante sia profondamente innamorata del Dollar.

Infine, nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 27 aprile al 2 maggio, vedremo Liam in difficoltà. Wyatt lo spronerà ad andare a Parigi da Steffy, così da stare accanto a Kelly e Phoebe. Sicuramente, un'occasione d'oro per Thomas, che avrebbe campo libero con Hope.